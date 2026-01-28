El Pleno de Lucena confirma la nueva ubicación del mercadillo y regula la alternativa nocturna

Un acuerdo plenario unánime, adoptado la noche de este miércoles por el Ayuntamiento de Lucena, encauza la revisión integral de la ordenanza para la regulación del comercio ambulante. La corporación valida una aprobación inicial, con efectos en la consolidación del mercadillo nocturno, el afianzamiento de la nueva distribución en el recinto ferial o la licitación de los puestos vacantes, que, en un siguiente trámite, ha de ratificar la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía. Finalmente, el Pleno debería emitir un segundo pronunciamiento tras la resolución de la administración autonómica.

La introducción de la alternativa nocturna, en verano y Navidad, agilizó la modificación de la normativa local sobre esta materia. La redacción reflejada limita, a un máximo de cinco jornadas al año, la celebración de esta tipología de mercadillo, admitiendo la coexistencia, en la misma semana, con la actividad ordinaria del miércoles, atendiendo al “interés público”.

El concejal de Comercio, Francisco Barbancho, en términos generales, abundó “en la actualización” de la ordenanza, “obsoleta” en algunos artículos y que, ahora, encuentra encaje en las disposiciones autonómicas vigentes.

Otras innovaciones atienden a la autorización de los puestos de churrería, encuadrado en el comercio callejero, tanto en el propio mercadillo como en numerosos puntos del casco urbano, ampliándose el horario, fijándose, a priori, entre las 07.00 y las 23.00 horas. La extensión de los emplazamientos favorecerá a otras actividades ambulantes.

Pleno municipal de Lucena, este miércoles. / Manuel González.

Plano y configuración del mercadillo

Acerca del plano del mercadillo, el artículo 26 otorga estabilidad a la configuración establecida desde hace meses y que comprende la calle Miguel Pérez Solano y zona de aparcamientos e inmediaciones del Auditorio Municipal.

Una vez entre en vigor la ordenanza, el Consistorio licitará los puestos vacantes en el mercadillo municipal, hasta cubrir el cupo máximo de 141 unidades. A partir de ahora, la convocatoria ponderará la experiencia y trayectoria del titular, así como de colaboradores o familiares.

Desde el grupo municipal de Ciudadanos, pese al voto favorable, si lamentaron “la demora en exceso” en la emisión de esta modificación y le reprocharon al gobierno municipal la ausencia de reuniones con comerciantes y con las formaciones políticas de la oposición.

En la misma sesión, el Pleno, con la totalidad de los votos a favor, aprobó la creación del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia. La concejala de Educación, Miriam Ortiz, anticipó que se aspira a conseguir “una participación real y efectiva” de los menores, con sesiones, como mínimo, semestrales. El Ayuntamiento, además, trabaja en la creación de un Plan Local sobre la Infancia y la Adolescencia y la adhesión a la Red de Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef.

Acuerdos por unanimidad

Las dos mociones planteadas, tras sendos acuerdos de las formaciones proponentes con el equipo de gobierno, resultaron aprobadas por unanimidad. En primer lugar, Ciudadanos defendía la prohibición, con ciertas excepciones, del uso de sopladoras por el servicio de limpieza, por los perjuicios en la salud y en la contaminación acústica. Por ahora, esta herramienta se excluye en calles estrechas, parques y jardines y en períodos de máxima exposición de la alergia. Y, seguidamente, se concedió el beneplácito a la propuesta del PSOE basada en continuar garantizando “los derechos básicos” de los vecinos de Jauja y procurar restablecer por completo el servicio bancario presencial. El Ayuntamiento, atendiendo al acuerdo articulado, habrá de entablar conservaciones con las entidades bancarias y cooperativas de créditos implantadas en Córdoba y Andalucía y promover una licitación para la utilización de un espacio municipal destinado a la localización diaria y completa de las gestiones financieras.