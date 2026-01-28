Especial vigilancia a los caudales
Palma del Río activa el Plan de Emergencias Municipal por el impacto del tren de borrascas
Aunque no se han registrado incidencias reseñables, los servicios municipales se han reforzado y el comité asesor se reúne esta mañana
La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha activado desde las 06.20 horas de hoy miércoles, a través del 112, el Plan de Emergencias Municipal por el impacto del tren de borrascas que está afectando especialmente al sur de España y a la provincia de Córdoba.
No obstante, de momento, no se han registrado incidencias reseñables en la localidad palmeña, excepto algunas caídas de ramas de árboles. Técnicos, Policía Local y Protección Civil han estado vigilantes toda la noche al caudal de los ríos y seguirán estándolo durante todo el día de hoy, puesto que presentan nivel naranja el río Guadalquivir en Almodóvar del Río y el Genil en Écija.
Servicios reforzados
Ya ayer martes, la alcaldesa anunció que los servicios telefónicos de Policía Local y de la centralita del Ayuntamiento se han reforzado y han permanecido alerta toda la noche ante la previsión de fuertes rachas de viento de 85 kilómetros por hora. El comité asesor del Plan de Emergencias Municipal se reunirá a las 09.00 horas de esta mañana.
