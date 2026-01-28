Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso naranja por el temporalLa Calahorra, precintadaMuerte por estrangulamientoIndraCarnavalColegios ProvincialesRío Zagrilla en PriegoEl CordobésCarreteras cortadasIncidencias
instagramlinkedin

Especial vigilancia a los caudales

Palma del Río activa el Plan de Emergencias Municipal por el impacto del tren de borrascas

Aunque no se han registrado incidencias reseñables, los servicios municipales se han reforzado y el comité asesor se reúne esta mañana

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha activado el Plan de Emergencias Municipal desde las 06.20 horas. de plantas de biogás.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha activado el Plan de Emergencias Municipal desde las 06.20 horas. de plantas de biogás. / J. Muñoz

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha activado desde las 06.20 horas de hoy miércoles, a través del 112, el Plan de Emergencias Municipal por el impacto del tren de borrascas que está afectando especialmente al sur de España y a la provincia de Córdoba.

No obstante, de momento, no se han registrado incidencias reseñables en la localidad palmeña, excepto algunas caídas de ramas de árboles. Técnicos, Policía Local y Protección Civil han estado vigilantes toda la noche al caudal de los ríos y seguirán estándolo durante todo el día de hoy, puesto que presentan nivel naranja el río Guadalquivir en Almodóvar del Río y el Genil en Écija.

Noticias relacionadas

Niveles de los ríos de la provincia de Córdoba a las 07.40 horas de hoy miércoles, según la web de la CHG.

Niveles de los ríos de la provincia de Córdoba a las 07.40 horas de hoy miércoles, según la web de la CHG. / SAIH de la CHG

Servicios reforzados

Ya ayer martes, la alcaldesa anunció que los servicios telefónicos de Policía Local y de la centralita del Ayuntamiento se han reforzado y han permanecido alerta toda la noche ante la previsión de fuertes rachas de viento de 85 kilómetros por hora. El comité asesor del Plan de Emergencias Municipal se reunirá a las 09.00 horas de esta mañana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
  2. La madrugada deja un manto de nieve en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra
  3. La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
  4. García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
  5. El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
  6. Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
  7. La pequeña estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se convierte en eje clave del plan de Renfe
  8. Tres heridos en un accidente en la A-318 entre Doña Mencía y Zuheros

Baena activa Protección Civil se prepara ante posible caída de red telefónica por la emergencia meteorológica

Baena activa Protección Civil se prepara ante posible caída de red telefónica por la emergencia meteorológica

Córdoba, en aviso naranja por el temporal de lluvia y viento: rachas de hasta 90 km/h y acumulados de agua de más de 60 litros

Córdoba, en aviso naranja por el temporal de lluvia y viento: rachas de hasta 90 km/h y acumulados de agua de más de 60 litros

Aviso naranja en Córdoba, que está en nivel 1 de emergencia por vientos de hasta 90 km/h y el río en umbral amarillo

Palma del Río activa el Plan de Emergencias Municipal por el impacto del tren de borrascas

Palma del Río activa el Plan de Emergencias Municipal por el impacto del tren de borrascas

Así está el nivel de los embalses de Córdoba ante el azote de la borrasca Kristin este miércoles

Así está el nivel de los embalses de Córdoba ante el azote de la borrasca Kristin este miércoles

La gran transformación de los Colegios Provinciales de Córdoba se acerca: todo listo para el inicio de las obras

La gran transformación de los Colegios Provinciales de Córdoba se acerca: todo listo para el inicio de las obras

Baena, Montilla, Lucena... La borrasca Joseph deja más de 40 incidencias en la provincia de Córdoba

Baena, Montilla, Lucena... La borrasca Joseph deja más de 40 incidencias en la provincia de Córdoba

Rescatan a un conductor atrapado en su vehículo por la crecida del río Zagrilla en Priego

Rescatan a un conductor atrapado en su vehículo por la crecida del río Zagrilla en Priego
Tracking Pixel Contents