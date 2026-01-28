Palma del Río activa el Plan de Emergencias Municipal por el impacto del tren de borrascas

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha activado desde las 06.20 horas de hoy miércoles, a través del 112, el Plan de Emergencias Municipal por el impacto del tren de borrascas que está afectando especialmente al sur de España y a la provincia de Córdoba.

No obstante, de momento, no se han registrado incidencias reseñables en la localidad palmeña, excepto algunas caídas de ramas de árboles. Técnicos, Policía Local y Protección Civil han estado vigilantes toda la noche al caudal de los ríos y seguirán estándolo durante todo el día de hoy, puesto que presentan nivel naranja el río Guadalquivir en Almodóvar del Río y el Genil en Écija.

Noticias relacionadas

Niveles de los ríos de la provincia de Córdoba a las 07.40 horas de hoy miércoles, según la web de la CHG. / SAIH de la CHG

Servicios reforzados

Ya ayer martes, la alcaldesa anunció que los servicios telefónicos de Policía Local y de la centralita del Ayuntamiento se han reforzado y han permanecido alerta toda la noche ante la previsión de fuertes rachas de viento de 85 kilómetros por hora. El comité asesor del Plan de Emergencias Municipal se reunirá a las 09.00 horas de esta mañana.