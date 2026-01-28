Montilla registra rachas de viento de hasta 97 km/h

Rachas de viento de hasta 97 kilómetros por hora han causado este miércoles numerosas incidencias en el casco urbano de Montilla, con especial afección a la movilidad y a distintos espacios públicos y privados, en el marco del temporal de lluvias y viento que atraviesa buena parte de Andalucía y que ha obligado a activar avisos meteorológicos y medidas preventivas por parte de las Administraciones.

Tal y como ha confirmado la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, las rachas de viento han provocado "múltiples incidencias en el casco urbano", especialmente la caída de árboles en distintos puntos del municipio y el desprendimiento de placas solares que han salido volando desde los tejados como consecuencia de la fuerza del viento.

Entre los episodios más destacados se encuentra la caída de uno de los árboles situados en la sede de Navisa Industrial, en las antiguas Bodegas Montulia, un incidente que ha llegado a cortar el tráfico en el camino de La Zarza, junto a las instalaciones del complejo sociocultural Envidarte.

El viento ha derribado árboles y ramas en todas las zonas verdes de Montilla. / José Antonio Aguilar

Clausura preventiva del punto limpio

A este suceso se ha sumado la caída de otro árbol que ha obligado a interrumpir la circulación en el principal acceso desde La Toba hasta el polígono industrial de Llanos de Jarata, entre las instalaciones de Alipensa y los ecohuertos urbanos. Por otro lado, el Ayuntamiento de Montilla ha decretado la clausura preventiva del muelle del punto limpio, ubicado en la fase de ampliación del polígono, "para evitar posibles accidentes durante las labores de vertido de residuos en esa zona".

Además, las rachas de viento han derribado árboles en el Paseo de las Mercedes, así como ramas de grandes dimensiones en la Avenida de Andalucía, en las inmediaciones del centro de salud, en el CEIP Vicente Aleixandre y en el Parque de la Rehoya, una zona verde de casi 20.000 metros cuadrados situada en la confluencia de las calles Julio César y Santa Brígida con la avenida del Marqués de la Vega de Armijo y el primer tramo de la Ronda Norte.

Cierre de parques y jardines

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha difundido en redes sociales un vídeo en el que ha realizado un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia y recomienda evitar desplazamientos innecesarios por la ciudad y extremar la precaución ante el riesgo de desprendimientos.

Asimismo, los parques y zonas verdes de la localidad continuarán cerrados después de que ayer cayera un árbol en el Paseo de Cervantes.