Infraestructuras hidráulicas

La Junta aprueba la contratación de la obra de las depuradoras que darán servicio a Encinas Reales, Moriles y Las Navas por 14,5 millones

Entre las acciones a poner en marcha se encuentra la construcción de tuberías y canalizaciones para aguas residuales y de las estaciones de bombeo necesarias para transportar los vertidos hasta la nueva EDAR

Una estación depuradoraen la provincia de Córdoba, en una imagen de archivo.

Efe

Córdoba

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles un gasto de cerca de 65 millones para la contratación de cuatro obras de depuración que afectan a 14 municipios de cuatro provincias andaluzas, entre ellas Córdoba. Las otras tres son Almería, Granada y Sevilla. En el caso de Córdoba, la actuación hace referencia a las agrupaciones de vertidos y las nuevas depuradoras que darán servicio a Encinas Reales, a Moriles y a la pedanía de Navas del Selpillar (Lucena).

La previsión es invertir más de 14,5 millones de euros y entre las acciones a poner en marcha se encuentra la construcción de tuberías y canalizaciones para aguas residuales y de las estaciones de bombeo necesarias para transportar los vertidos hasta la nueva EDAR para su tratamiento.

Estas actuaciones de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural estarán financiadas al 100% por la Junta de Andalucía a través del canon de mejora y garantizarán el cumplimiento de la normativa europea, estatal y autonómica en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, ha explicado el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Estos datos corroboran, según el consejero, la apuesta del Gobierno andaluz por impulsar las infraestructuras hidráulicas mientras el Gobierno de España tiene una "larga lista de actuaciones pendientes" en Andalucía, entre ellas la presa de Alcolea, la de Cerro Blanco en la comarca malagueña de Guadalhorce y el encauzamiento de arroyos y ríos en e Campo de Gibraltar.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la firma del contrato relativo a la obra de mejora de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Huelva, cuyos trabajos se iniciarán próximamente. Esta actuación que impulsa la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural supone una inversión pública superior a los 36,2 millones de euros que beneficiará a alrededor de 296.000 personas, ya que en estas instalaciones se tratan tanto los vertidos procedentes de la capital onubense como del Polo Químico, del Parque Empresarial y del Polígono Industrial de Huelva.

