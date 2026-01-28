Tren de borrascas
El fuerte viento derriba árboles y muros en Aguilar, Baena, Palma, Puente Genil y Priego
El temporal provoca destrozos materiales en varias localidades durante la mañana de este miércoles
El temporal de lluvia y viento se está dejando notar en Córdoba con fuerza, con varios árboles y muros caídos en distintos puntos de la provincia, además de al menos seis carreteras comarcales cortadas.
En Priego, junto a la crecida del cauce del río Salado, que ha vuelto a desbordarse en varias zonas, entre ellas el Molino de San Rafael, se ha registrado la caída de un árbol en la A-4154 junto al barrio de Buenavista, así como la caída de una farola del alumbrado público en la confluencia de la calle Málaga con Ubaldo Calvo.
En la misma localidad, Protección Civil ha indicado que se han recibido múltiples avisos por caída de chapas de tejados y ramas de árboles. Uno de ellos ha ocurrido junto al colegio Niceto Alcalá-Zamora, en el barrio de Puerta Granada.
En Puente Genil las fuertes lluvias y el viento han obligado al cierre del paseo fluvial y se ha caído una palmera. En Aguilar de la Frontera, varios muros y árboles también han sido derribados por el viento y una placa fotovoltaica ha sido derribada sin que provocara daños personales.
La misma situación se ha vivido en municipios como Palma del Río o Baena, con varios muros caídos por la fuerza del viento. En Palma del Río, además, se ha desbordado el arroyo Madre de Fuentes a la altura de Calonge.
El alcalde de Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, se ha desplazado al entorno del poígono industrial y del polideportivo municipal, donde se han anegado algunas calles, y ha mostrado su preocupación por el caudal que lleva el arroyo del Asno, que puede provocar el corte de la carretera de servicio que da acceso a la localidad por El Carpio.
Manuel González
Los vecinos de Campo de Aras, en Lucena, sin luz
El desprendimiento en el asfalto de un árbol de gran porte, que atraviesa el asfalto, ha provocado la suspensión del tráfico rodado en la zona rural de Campo de Aras, en Lucena. Además, desde esta mañana se mantiene fuera de servicio el abastecimiento eléctrico. Efectivos de Protección Civil se han desplazado a este entorno para contribuir a la resolución de las incidencias. En el resto de Lucena, hasta el momento, los efectos de la borrasca Kristin son de controlada dimensión.
A. J. González
En fotos | El impacto del temporal de lluvia y viento en Córdoba
Algunas instantáneas del efecto de la borrasca Kristin sobre las calles y vías de Córdoba.
Manuel Murillo
Vídeo | Los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba
Árboles caídos, tejados arrancados y calles anegadas, entre los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba.
Adrián Ramírez
El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en aviso naranja
El río Guadalquivir ha superado los dos metros de altura y ha entrado en aviso naranja a su paso por Córdoba capital. Según los datos facilitados este miércoles por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el cauce ha experimentado un incremento muy significativo de su nivel en las últimas horas.
El caudal del río se ha duplicado en apenas 24 horas. Poco antes del mediodía del martes apenas superaba el metro de altura; en torno a las 17.00 horas alcanzó el metro y medio, lo que activó el aviso amarillo (seguimiento), y ha sido ya en la mañana de este miércoles, poco después de las 11.00 horas, cuando ha pasado a nivel naranja (vigilancia) al rebasar los dos metros, conceretamente los 2,09. De forma puntual, el umbral se había alcanzado ya a las 8.40 horas. El nivel rojo, que alerta de riesgo de desbordamiento, se sitúa en los 2,50 metros. En apenas 17 horas, el Guadalquivir ha ganado medio metro a su paso por la capital.
Rafael Verdú
