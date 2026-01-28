Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Temporal de lluvia y vientoIncidenciasAemetLa Calahorra, precintadaMontoro y Villa del Río, sin luzPalma del RíoMuerte por estrangulamientoIndraRío Zagrilla en PriegoCarreteras cortadas
instagramlinkedin

Tren de borrascas

El fuerte viento derriba árboles y muros en Aguilar, Baena, Palma, Puente Genil y Priego

El temporal provoca destrozos materiales en varias localidades durante la mañana de este miércoles

Árbol caído en una calle de Priego de Córdoba este miércoles.

Árbol caído en una calle de Priego de Córdoba este miércoles. / Rafael Cobo

José Muñoz Caro

Rafael Cobo

Virginia Requena

Gema Albornoz

Juan Carlos Roldán

Córdoba

El temporal de lluvia y viento se está dejando notar en Córdoba con fuerza, con varios árboles y muros caídos en distintos puntos de la provincia, además de al menos seis carreteras comarcales cortadas.

En Priego, junto a la crecida del cauce del río Salado, que ha vuelto a desbordarse en varias zonas, entre ellas el Molino de San Rafael, se ha registrado la caída de un árbol en la A-4154 junto al barrio de Buenavista, así como la caída de una farola del alumbrado público en la confluencia de la calle Málaga con Ubaldo Calvo.

En la misma localidad, Protección Civil ha indicado que se han recibido múltiples avisos por caída de chapas de tejados y ramas de árboles. Uno de ellos ha ocurrido junto al colegio Niceto Alcalá-Zamora, en el barrio de Puerta Granada.

Palmera caída por el viento en Puente Genil.

Palmera caída por el viento en Puente Genil. / Virginia Requena

En Puente Genil las fuertes lluvias y el viento han obligado al cierre del paseo fluvial y se ha caído una palmera. En Aguilar de la Frontera, varios muros y árboles también han sido derribados por el viento y una placa fotovoltaica ha sido derribada sin que provocara daños personales.

Muro derribado en una calle de Baena.

Muro derribado en una calle de Baena. / Juan Carlos Roldán

La misma situación se ha vivido en municipios como Palma del Río o Baena, con varios muros caídos por la fuerza del viento. En Palma del Río, además, se ha desbordado el arroyo Madre de Fuentes a la altura de Calonge.

Noticias relacionadas y más

Desbordamiento del arroyo Madre de Fuentes en Palma del Río.

Desbordamiento del arroyo Madre de Fuentes en Palma del Río. / José Muñoz Caro

El alcalde de Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, se ha desplazado al entorno del poígono industrial y del polideportivo municipal, donde se han anegado algunas calles, y ha mostrado su preocupación por el caudal que lleva el arroyo del Asno, que puede provocar el corte de la carretera de servicio que da acceso a la localidad por El Carpio.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
  2. La madrugada deja un manto de nieve en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra
  3. La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
  4. García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
  5. El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
  6. Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
  7. La pequeña estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se convierte en eje clave del plan de Renfe
  8. Tres heridos en un accidente en la A-318 entre Doña Mencía y Zuheros

¿Dónde ha llovido más en Córdoba? Estos son los litros que ha dejado el paso de la borrasca Joseph este martes

¿Dónde ha llovido más en Córdoba? Estos son los litros que ha dejado el paso de la borrasca Joseph este martes

Alerta naranja en Córdoba, en directo: última hora de las lluvias, vientos de más de 100 km/h, incidencias y carreteras cortadas hoy

Alerta naranja en Córdoba, en directo: última hora de las lluvias, vientos de más de 100 km/h, incidencias y carreteras cortadas hoy

El temporal de lluvia y viento azota Montoro, Villa del Río, Cañete y Pedro Abad

El temporal de lluvia y viento azota Montoro, Villa del Río, Cañete y Pedro Abad

El temporal provoca destrozos materiales en la provincia, con caídas de árboles y muros en Aguilar, Baena, Palma, Puente Genil y Priego

El temporal obliga al cierre de ocho carreteras provinciales

El temporal obliga al cierre de ocho carreteras provinciales

Así fue la actuación del cabo Obrero de la Brigada Guzmán el Bueno X en Adamuz

Así fue la actuación del cabo Obrero de la Brigada Guzmán el Bueno X en Adamuz

La Junta subvenciona a 14 bandas de música de Córdoba para la compra de instrumentos

La Junta subvenciona a 14 bandas de música de Córdoba para la compra de instrumentos

Palma del Río activa el Plan de Emergencias Municipal por el impacto del tren de borrascas

Palma del Río activa el Plan de Emergencias Municipal por el impacto del tren de borrascas
Tracking Pixel Contents