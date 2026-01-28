La Diputación de Córdoba invertirá 10,2 millones para digitalizar el agua y reducir las pérdidas hasta un 20%

La Diputación de Córdoba ha destinado una partida de 10,2 millones de euros para financiar dos grandes actuaciones que van a suponer la implantación de un modelo de gestión remota de infraestructuras hidráulicas en entornos rurales. Unas iniciativas que se ejecutarán con cargo a dos proyectos del Plan Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte), correspondientes a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, y estarán finalizadas en junio de 2026.

Así lo ha manifestado este miércoles el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha detallado en rueda de prensa que estas actuaciones, de las que se encargará Emproacsa, "van a consistir en la digitalización del ciclo integral del agua de las operaciones de la empresa, la implantación de sensórica, la sectorización de las redes de abastecimiento, la telelectura de contadores y otras actuaciones para el cuidado de la masa de agua, la adaptación al cambio climático, además de favorecer una nueva forma de relación entre los usuarios y los gestores públicos basada en la transparencia".

Las pérdidas de agua descenderán casi un 20%

Para el máximo responsable de la Diputación, "los resultados que se esperan de estas actuaciones son la mejora de la eficiencia hídrica con una reducción del 19% en las pérdidas de agua en la redes de distribución; la reducción de un 13,8% de consumo de energía, y en el ámbito de los usuarios va a suponer una importante mejora en la calidad del servicio para casi 200.000 vecinos y vecinas de la provincia".

Salvador Fuentes explica los detalles de los dos proyectos durante la rueda de prensa. / CÓRDOBA

En este sentido, ha añadido que, "en conjunto, estas medidas suponen una garantía del suministro, además de proporcionar nuevos servicios personalizados a los usuarios gracias a la implantación de la telelectura de más de 47.736 contadores, ofreciendo un servicio de calidad a la población que vive en entornos rurales".

Fuentes ha señalado que "con estos proyectos avanzamos en la mejora de la gobernanza, la transparencia y la participación en el proyecto de todos los agentes implicados, lo que favorecerá la gestión integrada de los recursos hídricos en el territorio, para lo que vamos a contar con 13 herramientas informáticas, de las que tres estarán destinadas a la transparencia con el usuario".

Proyectos del Perte oriental

Dentro de este marco global, Fuentes ha analizado los dos grandes proyectos, de forma que "el Perte oriental engloba 32 actuaciones para la digitalización del ciclo integral del agua en áreas de servicio rural conectadas en la zona oriental de la provincia de Córdoba, que se llevarán a cabo en Villa del Río, Villafranca, Bujalance, Valenzuela, Adamuz, Pedro Abad, El Carpio, Cañete de las Torres y la ELA de Algallarín. En este caso, beneficiarán a una población de 43.896 habitantes".

En esta zona se ha previsto, entre otras actuaciones, la digitalización de todas las etapas del ciclo integral del agua para mejorar la eficiencia hídrica y garantizar el suministro, la implantación de la telelectura en más de 23.000 contadores, el saneamiento, la depuración de aguas o la mejora de la gestión digital de Emproacsa. El presupuesto previsto se eleva a casi 5,9 millones, cuya financiación corresponde a un 70% de fondos europeos y el 30% de fondos propios.

Proyectos del Perte Andaluz

En cuanto al Perte Andaluz, el presidente de la Diputación ha indicado que "se destina al fomento de la digitalización del control de los usos del agua urbana en redes de abastecimiento en municipios de menos de 20.000 habitantes, en el que se incluyen 43 proyectos que se implantarán en 39 municipios". "Cada uno de los proyectos tendrá un coste de unos 100.000 euros de inversión, lo que supone una suma total de 4,3 millones de euros, con una población beneficiada de 145.500 habitantes. En este caso se trata de la implantación de la telelectura de contadores, la sectorización, la cloración automática o la mejora del sistema de telecontrol".

Los municipios incluidos en este proyecto son Alacaracejos, Montemayor, Almodóvar del Río, Monturque. Añora, Moriles, Belalcázar, Nueva Carteya, Belmez, Palenciana, Benamejí, Pedroche, Cardeña, San Sebastián de los Ballesteros, Luque, Santa Eufemia, Dos Torres, Torrecampo, Encinas Reales, Valsequillo, Encinas Reales, Valsequillo, Espejo, La Victoria, Espiel, Villaharta, Fuente Carreteros, Villanueva de Córdoba, Fuente Palmera, Fuente La Lancha, Villanueva del Duque, La Granjuela, Villanueva del Rey, Guadalcázar, Villaralto, El Guijo, Villaviciosa, Hinojosa del Duque, El Viso, Iznájar, Zuheros, Aguilar de la Frontera, Santaella, Fuente Obejuna y Peñarroya-Pueblonuevo.