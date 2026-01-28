Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Temporal de lluvia y vientoIncidenciasCarreteras cortadasEfectos en la provinciaCaudal del GuadalquivirCortes de luzRescatesAemetReyerta C. Jardín
instagramlinkedin

Sucesos

Detienen en Baena al presunto autor de un robo en la ermita de Los Ángeles

La Guardia Civil ha recuperado la totalidad de los efectos sustraídos

Objetos recuperados por la Guardia Civil.

Objetos recuperados por la Guardia Civil. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil ha detenido en Baena a una persona como presunto autor de un delito de robo con fuerza en la ermita de Los Ángeles, ubicada en las inmediaciones de la localidad, donde, tras forzar la puerta de entrada, sustrajo varios efectos religiosos como candelabros y crucifijos, así como la recaudación del cepillo de la ermita.

La Guardia Civil tuvo conocimiento del robo producido entre los días 24 y 25 de diciembre a través de una denuncia recibida en el Puesto Principal de Baena. Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del robo, la identificación, localización y la detención del presunto autor.

Tentativa de venta en el mercado de antigüedades

El desarrollo de la investigación permitió saber que la Patrulla del Seprona, con base en Rute, dentro del marco de las inspecciones que viene desarrollando en establecimientos dedicados a la compraventa de antigüedades, detectó una tentativa de venta de dichas piezas en un establecimiento de la comarca.

El avance de la investigación permitió identificar a la persona que intentó realizar la venta, que resultó ser un vecino de Baena, conocido por sus amplios antecedentes policiales, que ha sido detenido en fechas recientes como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Por parte de los agentes encargados de la investigación, se ha logrado recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, que ya han sido entregados al responsable de la ermita.

Noticias relacionadas y más

Detenido y diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
  2. La madrugada deja un manto de nieve en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra
  3. La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
  4. García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
  5. El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
  6. Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
  7. La pequeña estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se convierte en eje clave del plan de Renfe
  8. Tres heridos en un accidente en la A-318 entre Doña Mencía y Zuheros

Adif ya tiene autorización para reponer la infraestructura ferroviaria dañada en el accidente de Adamuz

Adif ya tiene autorización para reponer la infraestructura ferroviaria dañada en el accidente de Adamuz

La fiscalía solicita que las cajas negras de los trenes de Adamuz se abran ante las juezas de Montoro

La fiscalía solicita que las cajas negras de los trenes de Adamuz se abran ante las juezas de Montoro

Adif suspende la circulación ferroviaria de mercancías en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana por inundación de la vía

Adif suspende la circulación ferroviaria de mercancías en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana por inundación de la vía

Detienen en Baena al presunto autor de un robo en la ermita de Los Ángeles

Detienen en Baena al presunto autor de un robo en la ermita de Los Ángeles

El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia

El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia

El temporal provoca destrozos materiales en la provincia, con caídas de árboles y muros en Aguilar, Baena, Palma, Puente Genil y Priego

El lucentino José Antonio Fuentes Mesa, 36 matrículas en el grado de Matemáticas: «La constancia pesa más que el talento a la hora de estudiar»

Los bomberos de la Diputación rescatan a dos personas en Almodóvar y Palma del Río a causa del temporal

Los bomberos de la Diputación rescatan a dos personas en Almodóvar y Palma del Río a causa del temporal
Tracking Pixel Contents