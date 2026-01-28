Detienen en Baena al presunto autor de un robo en la ermita de Los Ángeles

La Guardia Civil ha detenido en Baena a una persona como presunto autor de un delito de robo con fuerza en la ermita de Los Ángeles, ubicada en las inmediaciones de la localidad, donde, tras forzar la puerta de entrada, sustrajo varios efectos religiosos como candelabros y crucifijos, así como la recaudación del cepillo de la ermita.

La Guardia Civil tuvo conocimiento del robo producido entre los días 24 y 25 de diciembre a través de una denuncia recibida en el Puesto Principal de Baena. Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del robo, la identificación, localización y la detención del presunto autor.

Tentativa de venta en el mercado de antigüedades

El desarrollo de la investigación permitió saber que la Patrulla del Seprona, con base en Rute, dentro del marco de las inspecciones que viene desarrollando en establecimientos dedicados a la compraventa de antigüedades, detectó una tentativa de venta de dichas piezas en un establecimiento de la comarca.

El avance de la investigación permitió identificar a la persona que intentó realizar la venta, que resultó ser un vecino de Baena, conocido por sus amplios antecedentes policiales, que ha sido detenido en fechas recientes como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Por parte de los agentes encargados de la investigación, se ha logrado recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, que ya han sido entregados al responsable de la ermita.

Detenido y diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.