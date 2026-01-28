La caída de un árbol provoca el corte de la carretera de Campo de Aras en Lucena

El sector residencial de Campo de Aras y Cristo Marroquí de Lucena soporta, por ahora, las mayores incidencias por el temporal. El desprendimiento en el asfalto de un árbol de gran porte, que ha atravesado la carretera, ha provocado la suspensión del tráfico rodado en esta zona rural. Además, desde esta mañana se mantiene fuera de servicio el abastecimiento eléctrico. Efectivos de Protección Civil se han desplazado a este entorno para contribuir a la resolución de las incidencias.

Árbol caído en una calle de Lucena este miércoles. / Manuel González

Desprendimiento en la iglesia de San Mateo

En el resto de Lucena, hasta el momento, los efectos de la borrasca Kristin están controlados. En la zona del antiguo recinto ferial, junto a la Caseta Municipal, han caído varios árboles, causando daños en vehículos, sin registrarse perjuicios personales. Otro pino de gran altura se ha volcado por completo en el Llanete de los Dolores. Las fuertes rachas de viento, con una previsión de hasta 90 kilómetros por hora, con un aviso naranja hasta las 15.00 horas, han originado consecuencias similares en árboles de otros puntos de la localidad.

Y en la calle La Villa han aparecido importantes restos de una gran piedra desde una cornisa del templo de San Mateo Apóstol, disgregados al chocar con el suelo. La Policía Local ha precintado el perímetro del lateral de la iglesia.

En Directo

El caudal del río, por encima de los 2 metros El caudal del río Guadalquivir a su paso por Córdoba se encuentra con una altura de lámina superior a los 2 metros, por lo que el umbral ha pasado esta mañana de amarillo a naranja. En la zona de la Calahorra y el Puente Romano, se encuentra desbordado y supera las primeras vallas de metal.

Manuel Padilla Caída de una palmera en Rute. / Manuel Padilla Incidencias en Rute por la borrasca Kristin Hasta el momento la incidencia más grave por la borrasca en Rute la causado el viento. Las fuertes rachas que han soplado durante toda la mañana han derribado una palmera de grandes dimensiones plantada en la plazoleta de la esquina de la calle Málaga con ronda del Fresno. Palmera que ha caído hacia el tejado de una de las viviendas próximas, por lo que el tráfico en esta zona no ha tenido que suspenderse. También a lo largo de la mañana se han producido varios cortes del suministro eléctrico.