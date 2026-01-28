Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Kristin

La caída de un árbol provoca el corte de la carretera de Campo de Aras en Lucena

En la calle La Villa han aparecido algunos restos de la cubierta del templo de San Mateo Apóstol

Carretera cortada en el acceso a Campo de Aras en Lucena.

Carretera cortada en el acceso a Campo de Aras en Lucena. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

El sector residencial de Campo de Aras y Cristo Marroquí de Lucena soporta, por ahora, las mayores incidencias por el temporal. El desprendimiento en el asfalto de un árbol de gran porte, que ha atravesado la carretera, ha provocado la suspensión del tráfico rodado en esta zona rural. Además, desde esta mañana se mantiene fuera de servicio el abastecimiento eléctrico. Efectivos de Protección Civil se han desplazado a este entorno para contribuir a la resolución de las incidencias.

Árbol caído en una calle de Lucena este miércoles.

Árbol caído en una calle de Lucena este miércoles. / Manuel González

Desprendimiento en la iglesia de San Mateo

En el resto de Lucena, hasta el momento, los efectos de la borrasca Kristin están controlados. En la zona del antiguo recinto ferial, junto a la Caseta Municipal, han caído varios árboles, causando daños en vehículos, sin registrarse perjuicios personales. Otro pino de gran altura se ha volcado por completo en el Llanete de los Dolores. Las fuertes rachas de viento, con una previsión de hasta 90 kilómetros por hora, con un aviso naranja hasta las 15.00 horas, han originado consecuencias similares en árboles de otros puntos de la localidad.

Y en la calle La Villa han aparecido importantes restos de una gran piedra desde una cornisa del templo de San Mateo Apóstol, disgregados al chocar con el suelo. La Policía Local ha precintado el perímetro del lateral de la iglesia.

