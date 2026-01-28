Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Temporal de lluvia y vientoIncidenciasEfectos en la provinciaCarreteras cortadasAemetCaudal del GuadalquivirPopeaReyerta C. JardínCrimen Cercadilla
instagramlinkedin

Borrasca Kistrin

Cae un árbol de gran porte junto al acceso del Hospital Infanta Margarita de Cabra

El Ayuntamiento ha tenido que actuar en varios puntos de la localidad, como la plaza de José Solís y el parque Manuel Piedra El Zeta

Intervención de los bomberos en Cabra.

Intervención de los bomberos en Cabra. / José Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

En Cabra, las incidencias se han ido sucediendo a lo largo de este miércoles sin que se hayan provocado daños de carácter personal. Entre las más destacadas se encuentra la acaecida en la tarde de este martes, en la plaza de José Solís de la barriada Virgen de la Sierra, que tuvo que ser cortada al tráfico por el riesgo de caída de un gran árbol de la zona ajardinada de la parroquia de San Francisco y San Rodrigo. La plaza y sus accesos quedaron cortados hasta que finalizaron los trabajos por parte de la Policía Local y los servicios municipales del Ayuntamiento de Cabra, quienes también actuaron en el parque Manuel Piedra El Zeta por la caída de unos eucaliptos.

En la mañana de este miércoles, también se ha tenido que actuar en el hospital Infanta Margarita por la caída de un gran árbol en una de las puertas de acceso al centro y en la antigua carretera a Lucena, donde ha caído un gran pino de la ladera sur del barrio de la Villa.

Noticias relacionadas y más

Desbordamiento de un arroyo del río Cabra.

Desbordamiento de un arroyo del río Cabra. / José Moreno

Por otro lado, el arroyo el Granadillo, afluente del río Cabra se ha desbordado en la zona de Los Callejones y del diseminado de las Huertas de la Alcantarilla.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
  2. La madrugada deja un manto de nieve en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra
  3. La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
  4. García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
  5. El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
  6. Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
  7. La pequeña estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se convierte en eje clave del plan de Renfe
  8. Tres heridos en un accidente en la A-318 entre Doña Mencía y Zuheros

Adif suspende la circulación ferroviaria de mercancías en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana por inundación de la vía

Adif suspende la circulación ferroviaria de mercancías en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana por inundación de la vía

Los bomberos de la Diputación rescatan a dos personas en Almodóvar y Palma del Río a causa del temporal

Los bomberos de la Diputación rescatan a dos personas en Almodóvar y Palma del Río a causa del temporal

Alerta naranja en Córdoba, en directo: última hora de las lluvias, vientos de más de 100 km/h, incidencias, carreteras cortadas y el río en umbral naranja

¿Dónde ha llovido más en Córdoba? Estos son los litros que ha dejado el paso de la borrasca Joseph este martes

¿Dónde ha llovido más en Córdoba? Estos son los litros que ha dejado el paso de la borrasca Joseph este martes

Cae un árbol de gran porte junto al acceso del Hospital Infanta Margarita de Cabra

Cae un árbol de gran porte junto al acceso del Hospital Infanta Margarita de Cabra

El temporal provoca destrozos materiales en la provincia, con caídas de árboles y muros en Aguilar, Baena, Palma, Puente Genil y Priego

El temporal de lluvia y viento azota el Alto Guadalquivir y provoca cortes de luz

El temporal de lluvia y viento azota el Alto Guadalquivir y provoca cortes de luz

El temporal obliga al cierre de 13 carreteras en la provincia

El temporal obliga al cierre de 13 carreteras en la provincia
Tracking Pixel Contents