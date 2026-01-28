Cae un árbol de gran porte junto al acceso del Hospital Infanta Margarita de Cabra

En Cabra, las incidencias se han ido sucediendo a lo largo de este miércoles sin que se hayan provocado daños de carácter personal. Entre las más destacadas se encuentra la acaecida en la tarde de este martes, en la plaza de José Solís de la barriada Virgen de la Sierra, que tuvo que ser cortada al tráfico por el riesgo de caída de un gran árbol de la zona ajardinada de la parroquia de San Francisco y San Rodrigo. La plaza y sus accesos quedaron cortados hasta que finalizaron los trabajos por parte de la Policía Local y los servicios municipales del Ayuntamiento de Cabra, quienes también actuaron en el parque Manuel Piedra El Zeta por la caída de unos eucaliptos.

En la mañana de este miércoles, también se ha tenido que actuar en el hospital Infanta Margarita por la caída de un gran árbol en una de las puertas de acceso al centro y en la antigua carretera a Lucena, donde ha caído un gran pino de la ladera sur del barrio de la Villa.

Desbordamiento de un arroyo del río Cabra. / José Moreno

Por otro lado, el arroyo el Granadillo, afluente del río Cabra se ha desbordado en la zona de Los Callejones y del diseminado de las Huertas de la Alcantarilla.

El caudal del río, por encima de los 2 metros El caudal del río Guadalquivir a su paso por Córdoba se encuentra con una altura de lámina superior a los 2 metros, por lo que el umbral ha pasado esta mañana de amarillo a naranja. En la zona de la Calahorra y el Puente Romano, se encuentra desbordado y supera las primeras vallas de metal.

Manuel Padilla Caída de una palmera en Rute. / Manuel Padilla Incidencias en Rute por la borrasca Kristin Hasta el momento la incidencia más grave por la borrasca en Rute la causado el viento. Las fuertes rachas que han soplado durante toda la mañana han derribado una palmera de grandes dimensiones plantada en la plazoleta de la esquina de la calle Málaga con ronda del Fresno. Palmera que ha caído hacia el tejado de una de las viviendas próximas, por lo que el tráfico en esta zona no ha tenido que suspenderse. También a lo largo de la mañana se han producido varios cortes del suministro eléctrico.

Los bomberos de la Diputación rescatan a dos personas en Almodóvar y Palma del Río a causa del temporal Los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación se han tenido que emplear a fondo durante este miércoles y parte de la jornada del martes debido a los efectos de la borrasca Kristin, que se han dejado sentir en toda la provincia. Distintos parques provinciales han realizado numerosas salidas por los desperfectos provocados por la lluvia y el fuerte viento. No ha habido que lamentar daños personas, pero los bomberos han tenido que realizar dos rescates de personas en municipios de la provincial Así, en Palma del Río una persona había quedado atrapada en un punto limpio debido a la repentina crecida del nivel del agua en la zona, mientras que en Almodóvar un vecino tuvo que ser atendido ya que no podía salir de su casa debido a la caída de un árbol.

