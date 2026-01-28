Los bomberos de la Diputación rescatan a dos personas en Almodóvar y Palma del Río a causa del temporal

Los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación se han tenido que emplear a fondo durante este miércoles y parte de la jornada del martes debido a los efectos de la borrasca Kristin, que se han dejado sentir en toda la provincia. Distintos parques provinciales han realizado numerosas salidas por los desperfectos provocados por la lluvia y el fuerte viento.

No ha habido que lamentar daños personas, pero los bomberos han tenido que realizar dos rescates de personas en municipios de la provincial Así, en Palma del Río una persona había quedado atrapada en un punto limpio debido a la repentina crecida del nivel del agua en la zona, mientras que en Almodóvar un vecino tuvo que ser atendido ya que no podía salir de su casa debido a la caída de un árbol.

Por otro lado, la Diputación Provincial de Córdoba ha informado de que se están registrando cortes de conexión en las comunicaciones (Internet o teléfono), así como en el suministro eléctrico en varios puntos. Al menos se ha dado esta situación en Fuente Palmera, Rute, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Cardeña, Montoro,Villa del Río, Villafranca, Montemayor y Cabra.

Reunión del comité de emergencias de la Diputación este miércoles. / CÓRDOBA

A finales de la mañana de este miércoles, la Diputación considera que la situación más preocupante se da en el Guadalquivir a su paso por Almodóvar y el río Cabra por Aguilar, pero "ambos están estabilizados en nivel naranja". En el caso de Aguilar no habría riesgo para la población. También se vigila el río Zújar en el término municipal de El Viso, pero al situarse en zona agrícola tampoco peligran los vecinos.

El caudal del río, por encima de los 2 metros El caudal del río Guadalquivir a su paso por Córdoba se encuentra con una altura de lámina superior a los 2 metros, por lo que el umbral ha pasado esta mañana de amarillo a naranja. En la zona de la Calahorra y el Puente Romano, se encuentra desbordado y supera las primeras vallas de metal.

Manuel Padilla Caída de una palmera en Rute. / Manuel Padilla Incidencias en Rute por la borrasca Kristin Hasta el momento la incidencia más grave por la borrasca en Rute la causado el viento. Las fuertes rachas que han soplado durante toda la mañana han derribado una palmera de grandes dimensiones plantada en la plazoleta de la esquina de la calle Málaga con ronda del Fresno. Palmera que ha caído hacia el tejado de una de las viviendas próximas, por lo que el tráfico en esta zona no ha tenido que suspenderse. También a lo largo de la mañana se han producido varios cortes del suministro eléctrico.

Rafael Verdú

