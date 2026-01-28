Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos de la Diputación rescatan a dos personas en Almodóvar y Palma del Río a causa del temporal

Se han producido cortes eléctricos y de comunicaciones en más de una decena de municipios

Intervención de los bomberos del Consorcio en Cabra.

Intervención de los bomberos del Consorcio en Cabra. / José Moreno

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación se han tenido que emplear a fondo durante este miércoles y parte de la jornada del martes debido a los efectos de la borrasca Kristin, que se han dejado sentir en toda la provincia. Distintos parques provinciales han realizado numerosas salidas por los desperfectos provocados por la lluvia y el fuerte viento.

No ha habido que lamentar daños personas, pero los bomberos han tenido que realizar dos rescates de personas en municipios de la provincial Así, en Palma del Río una persona había quedado atrapada en un punto limpio debido a la repentina crecida del nivel del agua en la zona, mientras que en Almodóvar un vecino tuvo que ser atendido ya que no podía salir de su casa debido a la caída de un árbol.

Por otro lado, la Diputación Provincial de Córdoba ha informado de que se están registrando cortes de conexión en las comunicaciones (Internet o teléfono), así como en el suministro eléctrico en varios puntos. Al menos se ha dado esta situación en Fuente Palmera, Rute, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Cardeña, Montoro,Villa del Río, Villafranca, Montemayor y Cabra.

Reunión del comité de emergencias de la Diputación este miércoles.

Reunión del comité de emergencias de la Diputación este miércoles. / CÓRDOBA

A finales de la mañana de este miércoles, la Diputación considera que la situación más preocupante se da en el Guadalquivir a su paso por Almodóvar y el río Cabra por Aguilar, pero "ambos están estabilizados en nivel naranja". En el caso de Aguilar no habría riesgo para la población. También se vigila el río Zújar en el término municipal de El Viso, pero al situarse en zona agrícola tampoco peligran los vecinos.

