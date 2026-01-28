Baena activa Protección Civil y se prepara ante la posible caída de la red telefónica por la emergencia meteorológica

El Ayuntamiento de Baena ha movilizado a la Agrupación Civil de Protección Civil de Baena para la jornada de hoy, miércoles 28 de enero, ante la situación de emergencia declarada por las condiciones meteorológicas.

Asimismo, el sistema analógico de comunicación Remer se encuentra operativo y preparado ante una posible caída de las redes telefónicas, garantizando la coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y los servicios municipales. Desde el ayuntamiento piden prudencia a la ciudadanía.

Caída de árboles

Las fuertes rachas de viento y la lluvia que cayeron este martes en toda la provincia de Córdoba ocasionaron la caída de árboles de gran porte en el parque Ramón Santaella de Baena. El suceso ocurrió en la zona de juegos infantiles, en la que, afortundamente, no había nadie en ek momento de la caída al encontrarse este parque, como el resto de la localidad, cerrado por orden del Ayuntamiento debido a la previsión de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Árbol caído en el parque Ramón Santaella de Baena / JUAN CARLOS ROLDÁN

ampoco pasaba nadie por la zona en ese instante, en el que el árbol cayó a la zona exterior, rompiendo la verja de la instalación y yendo a desplomarse sobre un aparcamiento para bicicletas.