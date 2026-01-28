El Ayuntamiento de Cabra coordina con el resto de administraciones las intervenciones en el casco histórico

El Ayuntamiento de Cabra ha celebrado una reunión técnica para coordinar las tres principales intervenciones que se llevarán a cabo en 2026 en el entorno del Junquillo y el barrio de La Villa, con un presupuesto total superior a los 5,5 millones de euros.

Al encuentro han asistido varios delegados municipales y miembros de la Corporación municipal, técnicos del Consistorio, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, la Administración General del Estado y los equipos redactores de los proyectos. Según el alcalde, Fernando Priego, el objetivo ha sido "poner en común actuaciones que coinciden en espacio y tiempo y requieren la máxima coordinación".

Recuperación de la ladera norte

Las obras incluyen la recuperación de la ladera norte del barrio histórico de La Villa, la rehabilitación del Molino del Duque y la actuación en el puente del Junquillo y su entorno. Estas intervenciones protegerán bienes culturales, consolidarán edificios históricos y mejorarán la accesibilidad, integrando todo el ámbito dentro del plan Cabra Crece Contigo.

Vista aérea del acceso al casco histórico de Cabra por el puente del Junquillo. / F.J. Arroyo Sánchez

Priego subrayó que estas obras supondrán "un reto organizativo importante, no solo técnicamente, sino también para la movilidad y la vida diaria de los vecinos", aunque confió en que el resultado será "muy positivo para la ciudad y sus habitantes".

Un entorno de Bienes de Interés Cultural

Además, agradeció la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, "fundamental al tratarse de un entorno de Bienes de Interés Cultural", y anunció que tras esta reunión técnica se celebrará un encuentro institucional con responsables políticos de todas las administraciones implicadas.

"El objetivo es que estas intervenciones transformen una de las principales entradas a la ciudad y al casco histórico, coordinando al máximo los trabajos y minimizando las molestias a los vecinos", concluyó el alcalde.