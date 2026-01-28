Así fue la actuación del cabo Obrero de la Brigada Guzmán el Bueno X en Adamuz

El cabo Obrero, perteneciente a la Brigada Guzmán el Bueno X (Córdoba), tuvo una intervención destacada, el pasado 18 de enero, durante las labores de rescate desarrolladas tras el accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz, donde guio a los servicios de emergencia hasta el lugar de los hechos y atendió personalmente a las víctimas.

El militar, vecino de Adamuz y destinado en la compañía de Mando y Apoyo del Batallón de Infantería Motorizada Lepanto II, del Regimiento de Infantería La Reina número 2, salió inmediatamente al encuentro de los servicios de emergencia al oír las sirenas de las ambulancias y de la Guardia Civil, y se ofreció al alcalde de la localidad para guiarlos hasta el punto exacto del accidente, ya que conoce perfectamente el terreno.

En una primera intervención, el cabo Obrero comenzó a colaborar activamente junto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal de Protección Civil y ayudó a desalojar a los viajeros que podían desplazarse por sus propios medios, conduciéndolos hasta las ambulancias desplegadas en el lugar.

Felicitación del Rey

Paralelamente, el cabo atendió a aquellas víctimas que no podían caminar, a las que practicó las técnicas de primeros auxilios adquiridas durante su formación militar, ofreciéndoles calma y apoyo.

La actuación clave del cabo Obrero ha sido valorada muy positivamente por las autoridades y los servicios de emergencia, además de haber sido felicitado por Su Majestad el Rey Felipe VI durante su visita al pueblo de Adamuz.