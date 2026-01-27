Elevan a naranja el aviso por viento
Rescatan a un conductor atrapado en su vehículo por la crecida del río Zagrilla en Priego
El servicio de Carreteras de la Diputación de Córdoba cierra el puente sobre el río Zagrilla en el antiguo tramo de la CO-8211 debido a la crecida del río
Un conductor que había quedado atrapado en su vehículo por la crecida del río Zagrilla en Priego ha tenido que ser rescatado por un grupo de vecinos. El suceso ha ocurrido al final de la calle El Barrio, en la aldea prieguense de Zagrilla Baja. Se trata de una zona que suele resultar afetada por la subida del cauce del río cuando hay fuertes lluvias.
El Ayuntamiento ha informado de la existencia de muchas zonas afectadas por el atasco de cunetas y acequias, entre ellas la zona del Molino de San Rafael, la bajada de La Almorzara y la carretera provincial CO-8211. Igualmente, todos los parques infantiles y zonas verdes, así como la Ciudad Deportiva, se encuentran cerrados desde primeras horas de la mañana de este martes.
Junto a la limpieza de los aledaños del puente sobre el río Salado en el acceso a la aldea de El Tarajal, los efectivos del servicio de Carreteras de Diputación de Córdoba han balizado y cortado al tráfico el puente sobre el río Zagrilla en el antiguo tramo de la CO-8211.
Otras zonas afectadas por la crecida del río Salado son el puente del Molino de San Rafael, a escasos metros del casco urbano de Priego, y la zona de La Cubé, donde también hay varios puentes en los que se ha desbordado el río.
Igualmente, el arroyo de Los Prados se ha desbordado a la altura del cruce del Camino de los Silos y se ha registrado un desprendimiento de tierra en el corredor verde de La Joya-Bajo Adarve.
Para este miércoles la Aemet ha emitivo un aviso naranja por riesgo de fuertes vientos, con rachas máximas de 90 kilómetros por hora, y otro amarillo por lluvias.
