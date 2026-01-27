El PSOE alerta del "riesgo económico" del contrato de Epremasa para la planta de biometanización de Montalbán

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha denunciado este martes la “falta de transparencia” del equipo de gobierno provincial y ha advertido del impacto económico que puede tener para los ayuntamientos y la ciudadanía el contrato de Epremasa para la nueva planta de biometanización de Montalbán, el de mayor envergadura firmado hasta ahora por la empresa pública.

Según ha explicado Morales en rueda de prensa, el contrato tiene un valor estimado de 229,1 millones de euros y una duración de 26 años, lo que, a su juicio, “hipotecará las cuentas públicas y el recibo de la basura de los cordobeses durante más de dos décadas”. El dirigente socialista ha alertado de que el pliego presenta “grietas importantes”, ya que el equilibrio financiero de la concesión depende exclusivamente de que se alcancen las 25.000 toneladas anuales de residuos orgánicos previstas.

En este sentido, ha señalado que el coste por tonelada sería de 29 euros si se cumple ese objetivo, pero ha advertido de que, si la cantidad de residuos recogidos se queda muy por debajo -por ejemplo, en 5.000 toneladas-, el coste se dispararía hasta los 216 euros por tonelada. Este sobrecoste, ha añadido, acabaría repercutiendo en una subida de las tasas de basura para compensar el incremento.

Morales ha subrayado además que el propio estudio de viabilidad del proyecto reconoce que no se alcanzará un nivel estable de residuos hasta pasados unos diez años. Esto implicaría, según el portavoz socialista, que durante la primera década Epremasa estaría abonando “facturas infladas” para garantizar los ingresos de la empresa concesionaria.

Ante esta situación, el PSOE ha exigido que el contrato sea explicado “cara a cara” a los alcaldes y alcaldesas de la provincia. “No se puede firmar un compromiso de 26 años sin que los máximos responsables municipales conozcan los riesgos financieros que están asumiendo”, ha afirmado Morales, quien ha criticado también que el gobierno del PP haya concedido solo dos días a la oposición para valorar el sentido de su voto en el consejo de administración de Epremasa tras nueve meses de tramitación administrativa.

El portavoz socialista ha anunciado que su grupo no apoyará la adjudicación en estas condiciones y ha reclamado que se frene el procedimiento y se convoque a los responsables municipales para aclarar qué ocurrirá con la tasa de basura si no se alcanzan los objetivos de reciclaje. “Epremasa no puede convertirse en el cajero automático que cubra los fallos de un modelo económico que beneficia a lo privado a costa de lo público”, ha concluido.