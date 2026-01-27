IU Córdoba denuncia el "colapso" de los servicios públicos y reclama inversiones

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba, Sebastián Pérez, ha abierto este martes el curso político con una dura crítica a la situación de la provincia, que ha calificado de “auténtico desastre demográfico, económico y social”, y con un mensaje de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Pérez ha trasladado “todo el apoyo y el cariño” a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como un reconocimiento al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, el personal sanitario, los bomberos, la Policía Local, Protección Civil y el pueblo de Adamuz, “que estuvo a la altura en unos momentos muy duros”.

Tras este primer mensaje, el dirigente de IU ha advertido de que Córdoba es la provincia que más población pierde en España, una situación que ha vinculado directamente al "deterioro" de los servicios públicos y a la "ausencia de un modelo de desarrollo que garantice empleo y derechos". En este contexto, ha alertado del “colapso sanitario” que, según ha denunciado, sufren hospitales y centros de salud en municipios como Palma del Río, Puente Genil, Peñarroya-Pueblonuevo, Montilla, Pozoblanco, Cabra y la capital, con listas de espera de hasta 20 días en atención primaria y centros sin pediatra.

Pérez también ha puesto el foco en la dependencia, asegurando que en la provincia “fallecen cada día tres personas sin recibir una prestación a la que tienen derecho”. Ha acusado al Gobierno andaluz del Partido Popular de incumplir la ley y de mantener una situación “injusta e inhumana” para miles de familias. En materia educativa, ha criticado la "privatización" de la Formación Profesional y el "recorte" de 60 líneas educativas, decisiones que, a su juicio, profundizan en la desigualdad territorial y social.

En el ámbito económico, el coordinador provincial de IU ha denunciado la “ausencia total” de un plan de empleo e industrialización para Córdoba y ha advertido de que sin industria y sin empleo digno “no hay futuro posible”. Especialmente duro se ha mostrado con la gestión del PP en la Diputación de Córdoba, a la que ha acusado de parálisis, clientelismo y falta de proyecto. Pérez ha recordado que cuando IU gobernaba la institución se destinaban 30 millones de euros a inversiones municipales, frente a los 10 millones actuales, y ha denunciado la existencia de más de 250 convenios “a dedo”.

Sobre la gestión del agua, ha criticado el gasto de más de cinco millones de euros en la ETAP de Sierra Boyera sin, según ha afirmado, actuaciones eficaces contra la contaminación, y ha cargado contra proyectos y medidas que ha calificado de “absurdas”, como tapar algas con lonas o vaciar el embalse de La Colada.

Pese al tono crítico, Pérez ha reivindicado la necesidad de un cambio de rumbo y ha señalado que se abre “un año de lucha”, destacando como avance la rectificación del Gobierno central para incluir al norte de la provincia en la planificación eléctrica necesaria para la industrialización antes de 2030, una reivindicación impulsada por IU y CCOO.

En infraestructuras, ha anunciado iniciativas en el Congreso y el Parlamento andaluz para recuperar la línea ferroviaria Córdoba–Almorchón, clave para vertebrar el norte provincial, y ha denunciado el mal estado de carreteras como la A-421, cuyo abandono, según ha indicado, está provocando desvíos de más de 120 kilómetros tras el accidente de Adamuz.

El coordinador provincial ha concluido asegurando que Izquierda Unida seguirá defendiendo los servicios públicos, los derechos laborales y la inversión en los municipios para generar empleo, fijar población y evitar que Córdoba siga siendo, en sus palabras, “la cenicienta de este país”.