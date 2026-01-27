Una inversión de 30.000 euros permitirá actualizar las instalaciones del centro de adultos de Montilla

El Ayuntamiento de Montilla está ejecutando una actuación integral de mejora en el Centro de Educación Permanente (Ceper) Antonio Gala, una intervención que se desarrolla con un presupuesto de 30.000 euros procedentes de fondos concedidos por la Diputación de Córdoba para inversiones en centros educativos.

En esta ocasión, el Consistorio ha destinado la totalidad de la partida recibida a este centro de educación de personas adultas, un edificio con una notable antigüedad que presentaba deficiencias, principalmente en su sistema eléctrico, lo que hacía necesaria una intervención para adecuarlo a las necesidades actuales de las instalaciones.

Dos meses

En ese contexto, la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, explicó que "la actuación responde a la necesidad de actualizar una instalación eléctrica que ya no podía dar respuesta a la demanda energética actual del centro, especialmente para la incorporación de nuevos equipos de climatización y recursos tecnológicos". En este sentido, la edil montillana señaló que las obras permitirán "mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad de un edificio muy utilizado por la ciudadanía".

Renovación total de la instalación eléctrica

Los trabajos —que venían siendo demandados por el Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) desde hace varios años— incluyen la renovación completa de la instalación eléctrica, la dotación de nuevos cuadros eléctricos y la sustitución de luminarias con el objetivo de mejorar los niveles de iluminación en las aulas. Además, se contempla la incorporación de nuevos equipos de climatización y la mejora de los sistemas de ventilación mecánica.

Por otro lado, la actuación también aborda mejoras en materia de seguridad, con la adecuación de los recorridos de evacuación y la instalación de nuevas puertas de emergencia de apertura rápida. A ello se suma la eliminación de barreras arquitectónicas, como escalones, que serán sustituidos por rampas para facilitar la accesibilidad.

Dos meses de obras

El plazo de ejecución de las obras es de aproximadamente dos meses, estando prevista su finalización a mediados del próximo mes de marzo. La intervención se está realizando de manera coordinada para minimizar las molestias al alumnado y al personal del centro, habilitando espacios alternativos para el desarrollo de las actividades formativas mientras avanzan los trabajos.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento de Montilla se destaca que esta inversión supone cerca del 60% del presupuesto anual destinado al mantenimiento de los centros educativos del municipio, "una cifra que pone de manifiesto el esfuerzo municipal por mejorar las infraestructuras educativas dentro de las competencias que corresponden a la Administración local", concluyó Raquel Casado.