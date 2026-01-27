Las fuertes rachas de viento causan la caída de un árbol en Baena sin causar daños personales

Las fuertes rachas de viento y la lluvia que cae en este martes en toda la provincia de Córdoba ha ocasionado la caída de un árbol de gran porte en el parque Ramón Santaella de Baena, sin que se hayan registrado daños personales.

El suceso ha ocurrido en la zona de juegos infantil, en la que en el momento de la caída no había nadie al encontrarse este parque, como el resto de la localidad, cerrado por orden del Ayuntamiento debido a la previsión de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Sobre un aparcamiento de bicis

Tampoco pasaba nadie por la zona en ese instante, en el que el árbol ha caído a la zona exterior, rompiendo la verja de la instalación y yendo a desplomarse sobre un aparcamiento para bicicletas.

El árbol ha caído sobre un aparcamiento para bicicletas. / Juan Carlos Roldán

La Aemet mantiene en aviso amarillo toda la provincia por riesgo de fuertes rachas de viento, que se mantendrán durante la jornada de este martes y también el miércoles.

Por otra parte, en Lucena Protección Civil vigila los entornos más conflictivos, ante eventuales inundaciones, aparte del cierre preventivo de espacios públicos.

Limpieza de imbornales

Efectivos de Protección Civil, tras la implementación del Plan de Emergencias por Inundaciones en fase de preemergencia, han realizado visitas preventivas de control, en las zonas con mayor riesgo de anegaciones, tales como Los Piedros, en la carretera de Jauja, y el Cortijo del Romeral, en el sector del Contadero. Esta agrupación de voluntarios realiza inspecciones con el objetivo de supervisar el estado de cauces, caminos y posibles puntos de riesgo.

Miembros de Protección Civil vigilan el río en Llucena. / M. González

Simultáneamente, el Ayuntamiento ha clausurado temporalmente el Paseo de Rojas y el Parque Europa para garantizar la seguridad ante el temor de caída de ramas.

Desprendimiento en un bloque de Lucena

De igual forma, operarios municipales revisan y limpian imbornales en entornos como el puente de Córdoba y el puente de la carretera de Cabra. El Consistorio recomienda evitar la celebración de actividades en espacios exteriores y extremar las precauciones, especialmente en zonas con arbolado.

La Policía Local ha actuado en algunos lugares, como por ejemplo precintando un sector de la calle Ronda Paseo Viejo, ante un desprendimiento registrado en un bloque de pisos.