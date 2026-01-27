Entran en funcionamiento los cajeros automáticos de cuatro aldeas de Fuente Palmera

La colaboración a tres bandas entre Ayuntamiento de Fuente Palmera, Junta de Andalucía y Banco Santander ha hecho posible que desde este martes los vecinos y vecinas de cuatro núcleos de La Colonia dispongan de un cajero automático en los edificios de sus centros cívicos.

A partir de ahora, Silillos, La Ventilla, Cañada del Rabadán y El Villar podrán reducir de manera notable la exclusión financiera que sufren, especialmente, sus ciudadanos de avanzada edad. Retirada de dinero en efectivo con selección de billetes, lectura de libretas bancarias, consulta de saldos, traspasos entre cuentas, pago de tributos municipales, transferencias, recarga de móviles y recuperación de tarjetas capturadas son las principales operaciones que pueden realizar los usuarios, sean o no clientes de Banco Santander, durante 24 horas los siete días de la semana. Estos cajeros funcionan de la misma manera que los instalados en cualquier sucursal bancaria.

Los cajeros estarán en servicio cuatro años

El alcalde, Francisco Javier Ruiz, se mostraba "muy feliz de haber culminado un proyecto que permitirá a estas pedanías no quedar al margen del desarrollo del núcleo matriz, junto con otras iniciativas como las antenas de telefonía móvil o el autobús urbano".

El regidor explicaba que "la licitación es para cuatro años y esperemos que se consolide y puedan ser más; animo a los vecinos a que utilicen los cajeros y les adelanto que impartiremos charlas a través del Banco Santander para explicar el funcionamiento y todos los servicios de la entidad".

Experiencia piloto en Andalucía

José Manuel Alba, secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, se refería al proyecto como "una experiencia piloto después de detectar la necesidad de estos servicios financieros en núcleos rurales". Señalaba que de las 18 solicitudes de instalación de toda Andalucía, Fuente Palmera es el único municipio donde se implantan cuatro cajeros y el único de la provincia de Córdoba.

Por su parte, Álvaro Zarzoso, director general de Planificación, Política Económica y Financiera, exponía que la Junta sufraga el 100% de la inversión a través de una línea de ayudas a fondo perdido. La aportación para los cuatro años es de 162.624 euros, aunque el Ayuntamiento tendrá que solicitar la subvención anualmente. En caso de algún inconveniente con la misma, el Consistorio tendría que cubrir el coste con una partida presupuestaria.

Desde el Banco Santander han agradecido al Ayuntamiento "por creer desde el principio en este proyecto" y a la Junta de Andalucía "porque sin ellos no habría sido posible llevarlo a cabo".

En la visita también han estado presentes el delegado territorial de Economía, Agustín López, y varios miembros del equipo de gobierno municipal de IU.