La DO Baena reivindica el valor del origen del AOVE en Madrid Fusión 2026.

La Denominación de Origen Baena participa en Madrid Fusión 2026 con un amplio programa de actividades destinado a poner en valor el origen, la calidad y la versatilidad del aceite de oliva virgen extra (AOVE) amparado por esta figura de calidad, reforzando la proyección nacional e internacional de uno de los principales productos agroalimentarios de la provincia de Córdoba.

La presencia de la DO Baena en esta edición se alinea con el lema del congreso, El cliente toma el mando, que sitúa al consumidor como eje del discurso gastronómico. Desde la denominación se destaca que el público actual demanda cada vez más transparencia, trazabilidad, sostenibilidad y garantías de calidad, valores que definen al AOVE con denominación de origen y que refuerzan el papel del territorio como elemento diferenciador, explica la DO Baena en una nota de prensa.

El secretario general de la DO Baena, José Manuel Bajo, subraya que el consumidor decide hoy con mayor criterio y valora especialmente el origen y el modelo de producción, una demanda a la que las denominaciones de origen responden con productos auténticos y ligados al territorio.

Programa de actividades en Madrid Fusión

La programación de la DO Baena se desarrolla principalmente en el espacio Gusto del Sur. La denominación inauguró su presencia con la ponencia Origen, territorio y excelencia: las figuras de calidad del AOVE de Andalucía en la alta cocina, centrada en el papel estratégico de las denominaciones como garantes de calidad y valor añadido.

Este 27 de enero, la DO Baena participa en el Desayuno con AOVE, junto a la DO Sierra de Cazorla y la IGP Aceite de Jaén, una propuesta orientada a mostrar el potencial del aceite de oliva virgen extra en hábitos saludables y cotidianos.

Córdoba, protagonista gastronómica

Ese mismo día, a las 13.45 horas, la denominación participa en el showcooking Sabor a Córdoba. Patrimonio Gastronómico, organizado por el Ayuntamiento de Córdoba e Iprodeco. En colaboración con el Restaurante El Churrasco, se elaborará y degustará un rabo de toro con AOVE DO Baena, poniendo en valor la conexión entre producto, territorio y cocina tradicional cordobesa.

La actividad continuará el 28 de enero con una nueva edición de Sabor a Córdoba. Patrimonio Gastronómico en el Centro Comercial Plenilunio, donde se ofrecerá una ensalada de naranja con bacalao elaborada con AOVE DO Baena, acercando el producto a nuevos públicos.

Ese mismo día, la DO Baena participará también en el showcooking Cocinando Andalucía by Gusto del Sur, junto al chef José Duque, del Restaurante Casa Dirección, en una acción conjunta con la IGP Aceituna Manzanilla y Gordal de Sevilla, reforzando la proyección conjunta de los productos andaluces de calidad diferenciada.

Con su participación en Madrid Fusión 2026, la Denominación de Origen Baena consolida su papel como referente del AOVE de calidad diferenciada, reforzando su compromiso con la gastronomía, la innovación y la promoción de un producto que responde a las nuevas exigencias del consumidor sin renunciar a la identidad y esencia de su territorio.