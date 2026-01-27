La Diputación de Córdoba solicitará a la Junta la concesión de la Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz

El Pleno de la Diputación de Córdoba va a solicitar al Gobierno andaluz la concesión de la Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz. Así lo ha anunciado este martes el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, para quien esta concesión supondría "un reconocimiento a la solidaridad y a los servicios extraordinarios que de manera inmediata e improvisada prestaron tras el accidente ocurrido el domingo 18 de enero en su término municipal". Los vecinos de la localidad del Alto Guadalquivir "evidenciaron la solidaridad y el compromiso de toda la sociedad cordobesa", ha añadido.

El máximo responsable de la Diputación ha adelantado también que el equipo de gobierno llevará a la junta de portavoces una declaración institucional de reconocimiento a "todos los profesionales que han colaborado, tanto los servicios de auxilio como de transporte y de apoyo a las víctimas. Un texto que será aprobado en el pleno del mes de enero".

Para Fuentes, "es de justicia poner en valor todo ese gran y complejo organigrama que se activó el domingo 18 de enero a las 19.45 horas y se desactivó el jueves 22 de enero pasadas las 17.00 horas. Hablamos de bomberos, equipos de emergencias, profesionales sanitarios, psicólogos, Unidad Militar de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios judiciales, Protección Civil, Cruz Roja, voluntariado, medios de comunicación, así como a toda la sociedad cordobesa, en especial, al pueblo de Adamuz”.

Operativo de la Diputación de Córdoba

El presidente ha detallado también el operativo con el que la Diputación de Córdoba ha participado en esta tragedia. Así, del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios participaron 60 efectivos y se movilizaron 20 vehículos. Desde el primer momento el operativo se centró en la inspección, evacuación de heridos y la regulación de los flujos de salida y entrada de ambulancia.

Posteriormente las tareas se centraron en la localización y extracción de fallecidos. El operativo se mantuvo hasta el 22 enero a las 17.00 con la recuperación de las últimas dos víctimas, que elevaron el total a 45.

Salvador Fuentes, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes. / CÓRDOBA

Por otra parte, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social se activó un plan de atención y seguimiento dirigido tanto a las familias como a los colectivos del municipio de Adamuz que colaboraron en las labores de rescate tras el accidente.

Fuentes ha resaltado que desde los primeros momentos posteriores al siniestro se ha puesto a disposición de los familiares de las víctimas un equipo formado por ocho psicólogos expertos en duelo y emergencias, pertenecientes a la plantilla del IPBS. Estos profesionales, ha continuado el presidente, han trabajado coordinadamente con la Guardia Civil y la Policía Judicial durante la comunicación de las noticias a las familias y acompañamiento.

De manera paralela, hay un equipo ofreciendo apoyo a los vecinos y vecinas de Adamuz. Además, se ha elaborado una guía que se ha distribuido por los colegios por si es necesario.

La carretera entre Bujalance y Villa del Río

En otro orden de asuntos, ha remarcado, la junta de gobierno ha adjudicado también el contrato para la ejecución de obra para la reparación parcial de la CO-4103, de Bujalance a Villa del Río. Una actuación que contará con 506.000 euros de presupuesto y que, "sin duda, contribuirá a dar cumplimiento a una demanda histórica".

"Finalmente, se ha aplazado la ejecución de la convocatoria de subvenciones para la restauración de patrimonio cofrade de 2025 hasta diciembre de 2026, así como diversos puntos relativos a nombramiento de personal de la Casa", ha concluido Fuentes.