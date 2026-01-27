La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph

Un total de cuatro carreteras de la red de la Diputación de Córdoba permanecen cortadas debido a los daños provocados por el paso de la borrasca Joseph. Se trata de la CO-4207 entre Montilla y Montalbán, que continúa cortada en el kilómetro 5+500 por el desbordamiento del río Salado en Malabrigo.

Igualmente, se ha cerrado la CO-4205 en el punto kilométrico 5+300 también por desbordamiento, en este caso del arroyo de La Cardencha, en Montemayor, y permanece cortada la CO-7409 De Villaralto a Dos Torres en el kilómetro 4 por inundación del vado transitable del río Guadarramilla, al igual que se ha procedido al cierre de la CO-3406 de Obejo a El Vacar en el kilómetro 1,53 por deslizamiento y en previsión de la lluvia.

El servicio de Carreteras atiende múltiples incidencias

El servicio de Carreteras de la Diputación de Córdoba ha atendido a lo largo de la mañana de hoy múltiples incidencias, como la caída de una rama de gran porte sobre la calzada a la altura del kilómetro 4 de la CO-6102 de Villanueva de Córdoba a Torrecampo, hacia donde se ha desplazado la brigada de conservación de Pozoblanco.

Personal del servicio de Carreteras de la Diputación retira una rama de la CO--6102. / CÓRDOBA

También se ha actuado en la CO-5302 en Santaella por desbordamiento de un arroyo afluente del río Cabra, situado en el punto kilométrico 2, si bien ambas carreteras están abiertas al tráfico en estos momentos.

Por último, el puente en la CO-7207 de acceso a Tarajal (Priego) está casi lleno. Hay operarios pendientes de cortarlo al tráfico si fuera necesario y un equipo en camino para quitar posibles arranques de árboles y otros obstáculos.

Activado el plan de emergencias

La Diputación de Córdoba ha informado en un comunicado de que mantiene activo su plan de emergencias para abordar las incidencias que se puedan producir y se ha intensificado la vigilancia de las carreteras y puntos críticos ante posibles desbordamientos de arroyos. De la misma manera, ya está previsto un retén de maquinaria y personal para atender posibles problemas y averías que puedan surgir.

En este operativo también está implicada la empresa provincial de medio ambiente, Epremasa, que igualmente dispondrá de los materiales para actuar si se requiere. En el dispositivo también se incluye la empresa provincial de aguas, Emproacsa, con equipos preparados ante posibles incidencias, mientras que desde Protección Civil y el Consorcio Provincial de Bomberos se mantiene la comunicación para poder atender todos los avisos con los efectivos y vehículos necesarios para actuar en las incidencias que se puedan producir.

Mañana, aviso naranja en la Subbética

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo por lluvias en Sierra y Pedroches hasta las 21.59 de hoy, mientras que en la Subbética cordobesa el aviso, también amarillo, es por viento y permanecerá activo hasta las 17.59.

Para la jornada del miércoles la Sierra y Pedroches, junto a la Campiña, estarán en aviso amarillo por viento desde las 6.00, mientras que el nivel se eleva a naranja en la Subbética. El sur de la provincia también suma otro aviso amarillo por lluvias, donde se podrían acumular hasta 40 litros en 12 horas.