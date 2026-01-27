TSJA
Confirman el internamiento psiquiátrico para una mujer de Villaviciosa que intentó quemar la casa de sus vecinos
El alto tribunal andaluz responde al recurso de apelación subrayando que la procesada compró una garrafa de gasolina poco antes de ser vista junto a la vivienda
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a dos años y medio de internamiento psiquiátrico para una acusada de intentar incendiar la vivienda de unos vecinos en la localidad de Villaviciosa de Córdoba. En su fallo, ratifica el pronunciamiento de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba como respuesta al recurso de apelación interpuesto por la defensa.
La procesada sufre una esquizofrenia paranoide, que "ese día afectaba tanto a su facultad de comprender el peligro que podría correr la vida o la integridad física de las personas que habitaban la casa como a su facultad de querer hacerlo, si bien no las anulaba por completo", según indica la Audiencia.
La defensa de esta encartada afirma que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, pero el TSJA argumenta que un testigo la vio "junto a la puerta de la vivienda en la que se había iniciado el fuego, precisando que era la única persona presente en la zona; que la mujer salió huyendo y que se introdujo enseguida en su propio domicilio, muy cercano al lugar del fuego".
A esto añade "como dato determinante totalmente acreditado" que la acusada, poco más de una hora antes de ser provocado el fuego, "había comprado un bidón" que contenía varios litros de gasolina en una estación de servicio de la localidad. Esto fue declarado "con total seguridad" por el empleado de la gasolinera, pero además también consta en las imágenes de las cámaras de vigilancia del establecimiento.
El fuego fue sofocado por unos vecinos
El alto tribunal explica que "los indicios conducen, aunados, a la conclusión inculpatoria de modo directo y lógico, siendo así racionalmente inferible que la acusada utilizó el combustible que acababa de comprar para colocarlo en la entrada a la vivienda objeto del hecho enjuiciado y para provocar el fuego que, afortunadamente, pudo ser pronto sofocado por unos vecinos".
Los hechos ocurrieron en agosto de 2022 y la sentencia precisa que "entre aquella mujer y los integrantes de esta familia nunca hubo problema, discusión o conflicto alguno". Después de adquirir en una gasolinera de Villaviciosa una garrafa roja que contenía, al menos, cinco litros de gasolina, sobre las 20.50 horas del día 26 de agosto la encartada se aproximó a la puerta de entrada de la casa, que estaba cerrada, colocó junto a ella la garrafa cubierta con un trapo y le prendió fuego a este.
