Cabra consultará al Gobierno la posibilidad de hacer un referéndum sobre la instalación de plantas de biometano

El Ayuntamiento de Cabra realizará las consultas y gestiones necesarias con la Subdelegación del Gobierno en Córdoba para valorar la posibilidad de autorizar y realizar un referéndum en el que se pregunte a los ciudadanos por la instalación de plantas de biometano en el término municipal egabrense.

Así lo acordó la Corporación municipal en pleno, respaldándose con los votos del PP y Unidad Vecinal Egabrense y la abstención de Vox una moción del PSOE, tras aceptarse una enmienda por parte del PP en ese sentido y que sirvió para dejar constancia una vez más por parte de todas las formaciones de su posición contraria a dicho proyecto. Para ello, como recordó el alcalde, Fernando Priego, ya se encuentra en marcha el primer avance del Plan Especial para la Implantación de Energías Renovables, documento urbanístico abierto a la consulta ciudadana, destinado a regular, ordenar y controlar la implantación de plantas de biometano y fotovoltaicas en el término municipal.

Adhesión al decreto-ley de la Junta sobre VPO

En la sesión plenaria también se aprobó con el voto de todos los grupos, por vía de urgencia, la propuesta de Alcaldía para la adhesión del Consistorio al decreto-ley de la Junta de Andalucía en materia de Vivienda de Protección Oficial, con el fin de que el municipio pueda acogerse a las medidas extraordinarias impulsadas por la administración autonómica para facilitar la promoción de vivienda protegida. y que, entre otras medidas, servirá también para que el Consistorio incremente en un 20% la densidad de viviendas y en un 10% la edificabilidad en parcelas sin edificar destinadas a vivienda protegida en todo el suelo urbano existente.

Manolo Lama será hijo predilecto de Cabra

Entre otros asuntos, el Pleno dio luz verde a una moción conjunta por la que se nombrará hijo adoptivo al periodista Manolo Lama, el cual, aunque nacido en Madrid, es hijo de padres egabrenses y siempre se ha considerado como tal, haciendo gala de ello en todos los foros. El periodista deportivo de la Cope cuenta con una calle con su nombre en la ciudad desde 2011, fue pregonero de las Fiestas de Septiembre en honor de la Virgen de la Sierra en 1996 y también de la Semana Santa de Cabra en 2010.

Por otro lado, el Defensor de la Vecindad, José Luis Cohen, dio lectura al informe de su gestión en 2025 y se aprobaron una serie de mociones, como la de Vox, por la que se instará a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía a la implantación inmediata de medidas efectivas de control de velocidad en los tramos de las carreteras A-318 y A-339 que discurren por el término municipal de Cabra, especialmente en aquellos identificados como de mayor riesgo.

Otras mociones de los grupos

Una moción que también contó con el voto de todos los grupos fue la de Uvega, por la que el Consistorio valorará la posibilidad de sustituir el sistema de actuación en diversas unidades de ejecución reflejadas en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística y cuya modificación supondría pasar del sistema de compensación al de cooperación, correspondiéndose así con las unidades propuestas en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo actualmente en vigor, teniendo como propósito la ejecución de sectores que son actualmente inviables por inexistencia de iniciativa privada, pasando a ser gestionados desde la administración local.

De igual forma, salió adelante una segunda moción de Uvega con la abstención de Vox, por la que Cabra se adherirá a la Red de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz.