Bujalance recibirá 704.000 euros para dos proyectos de empleo y formación

Bujalance es uno de los municipios beneficiarios de la quinta convocatoria del Programa de Empleo y Formación de la Junta de Andalucía, tras la publicación de la resolución definitiva por parte de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba. En concreto, el Ayuntamiento de Bujalance contará con una financiación aproximada de 704.000 euros, destinada al desarrollo de dos proyectos de empleo y formación en 2026 relacionados con la jardinería y la fontanería.

Dos áreas con demanda laboral en Bujalance

Esta iniciativa permitirá a personas desempleadas del municipio combinar formación teórica y trabajo remunerado durante un periodo de doce meses, con el objetivo de mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción en el mercado laboral. Los participantes obtendrán certificados de profesionalidad mientras adquieren experiencia laboral directa en el propio municipio.

Centro municipal de formación y empleo de Bujalance. / Escamilla

Los proyectos aprobados para Bujalance se centran en especialidades vinculadas al mantenimiento y mejora de los espacios públicos y a los servicios municipales. En concreto, incluyen formación en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, así como en fontanería, áreas con demanda laboral y utilidad directa para el municipio.

La financiación cubre el 100% del coste de los proyectos

La financiación concedida cubre el 100% del coste de los proyectos y será abonada con carácter previo a su puesta en marcha, lo que permite al Ayuntamiento ejecutarlos sin necesidad de adelantar fondos propios. Estas actuaciones forman parte de un programa de ámbito provincial que ha aprobado un total de 29 proyectos en Córdoba, con una inversión global superior a los 10,8 millones de euros y la participación de 435 personas desempleadas.