Baena solicitará la recuperación del recinto murario con el 2% cultural

El Pleno del Ayuntamiento de Baena ha acordado por unanimidad concurrir a la convocatoria estatal del 2% cultural con el objetivo de recuperar y poner en valor el rcinto murario, que incluye las murallas, torres y arcos del casco urbano, integrando este patrimonio en la vida social, cultural y econópmica del centro histórico y creando una red de equipamientos culturales junto a un itinerario histórico-turístico.

El proyecto deberá abordarse desde criterios de conservación patrimonial y se establece que las actuaciones derivadas del mismo estarán destinadas al uso público y cultural de los bienes restaurados, garantizando su titularidad pública y el mantenimiento, conservación y destino cultural de los mismos por parte del Ayuntamiento de Baena durante el periodo exigible conforme a la normativa aplicable y a las condiciones de las ayudas que, en su caso, se concedan.

Durante el debate, todos los grupos municipales coincidieron en la necesidad de una intervención global y planificada que supere las actuaciones puntuales realizadas en el pasado y permita aprovechar el patrimonio como motor cultural, social y turístico. También se subrayó que el acuerdo no implica un compromiso de gasto municipal, sino que habilita al Ayuntamiento a solicitar la subvención, que requeriría cofinanciación en caso de ser concedida.

Pide la Medalla de Andalucía para Adamuz

La sesión se inició con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, así como en recuerdo de sus familiares y allegados. Al comienzo del pleno, la alcaldesa, María Jesús Serrano, anunció además que los portavoces de la Corporación realizarán de forma conjunta una petición a la Junta de Andalucía para que el municipio de Adamuz sea reconocido en el Día de Andalucía con la Medalla a los Valores Humanos, en reconocimiento al comportamiento ejemplar de su población tras la tragedia.

La Corporación municipal de Baena, en una de las votaciones del pleno. / Juan Carlos Roldán

Entre los asuntos abordados, el Pleno tomó conocimiento de la creación de un nuevo coto privado de caza denominado Alcoba, promovido por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que incluye parte de su superficie dentro del término municipal de Baena. Los distintos grupos coincidieron en señalar el carácter administrativo del trámite y destacaron la importancia de la caza social y regulada como actividad vinculada al medio rural y generadora de empleo. El punto fue aprobado por unanimidad.

Reorganización del transporte sanitario urgente

Especial relevancia tuvo el debate en torno a la moción para reclamar a la Junta de Andalucía la reorganización de los recursos de transporte sanitario urgente en la zona básica de salud de Baena. La iniciativa, presentada por el delegado municipal de Salud a partir de un informe elaborado por los propios profesionales del centro de salud, alertó de la sobrecarga del servicio tras la inclusión de Castro del Río en la red de transporte sanitario urgente con base en Baena.

Durante el debate, que fue amplio e intenso, se expuso que esta reorganización provoca que, cuando una ambulancia realiza traslados al hospital Reina Sofía de Córdoba, Baena y los municipios de su entorno —Albendín, Luque y Zuheros— puedan quedar sin cobertura efectiva durante varias horas. Los portavoces insistieron en que la reivindicación no responde a criterios de insolidaridad entre municipios, sino a la necesidad de una planificación basada en criterios técnicos, hospital de referencia y carga asistencial real.

Conversión de la N-432 en autovía

El Pleno abordó también la reclamación de la conversión de la carretera N-432 en autovía (A-81) y la finalización del tramo pendiente de la Autovía del Olivar, otra de las cuestiones que generó un debate político intenso, con reproches entre grupos, pero con un mensaje final de unidad. Durante las intervenciones se recordó la elevada siniestralidad de ambas vías y la necesidad de mantener una posición firme y constante ante las administraciones competentes por razones de seguridad vial, vertebración territorial y desarrollo económico. La moción, que incorporó una enmienda presentada durante el debate, fue aprobada por unanimidad.

Asimismo, durante la sesión, los portavoces de todos los grupos dieron lectura a una moción conjunta en reconocimiento al pueblo de Adamuz por su comportamiento ejemplar tras el accidente ferroviario, que fue igualmente aprobada por unanimidad.