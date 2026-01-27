El Ayuntamiento de Palma del Río estudia la rescisión del contrato del servicio de ayuda a domicilio con la empresa adjudicataria

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha informado este martes de la solicitud de la empresa Óbolo, actual concesionaria del servicio de ayuda a domicilio, para rescindir el contrato. "Con fecha 20 de enero tuvo entrada en este ayuntamiento un escrito por parte de la empresa Óbolo. En ese escrito solicitaba al ayuntamiento la resolución del contrato que tenemos ahora mismo en vigencia por mutuo acuerdo, por ser inviable ya para ellos la prestación del servicio”, ha comunicado la alcaldesa, que ha informado de que el asunto ya se encuentra en manos de los servicios jurídicos del Consistorio.

Esta resolución, ha indicado Esteo, debe hacerse "de mutuo acuerdo" y la regidora ha avanzado que no lo hará "a cualquier precio", por lo que ha dejado claro que "en ningún momento se tienen que ver afectados ni los usuarios ni las trabajadoras del servicio por esta petición y que Óbolo tiene obligación de seguir prestando el servicio hasta noviembre de 2026", cuando entrará en juego una nueva licitación "que ya está muy avanzada", según ha señalado la alcaldesa. Mientras tanto, desde los servicios jurídicos se estudian diferentes posibilidades.

El presidente del Instituto Municipal de Bienestar Social, Nicolás Valbuena, que ha acompañado a la alcaldesa en la rueda de prensa, ha indicado que se ha informado en todo momento al comité de empresa y siguen con "todos los mecanismos que tenemos para controlar la situación", incluso "llevando un control exhaustivo" de todas las gestiones que dependen del servicio. Valbuena puso como ejemplo que, para pagar las facturas, "hacemos unas verificaciones de los pagos de nóminas y de seguros sociales" y hasta que no la presentan no se paga, por lo que siguen muy vigilantes.

"Un servicio esencial que se tiene que seguir prestando"

La alcaldesa ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a los usuarios, a sus familias y a las trabajadoras, puesto que "la empresa no se va a ir de un día para otro dejando en el aire la prestación del servicio, porque es un servicio esencial, que se tiene que seguir prestando hasta su finalización". Valbuena ha hablado de la posibilidad de un contrato puente entre dos empresas prestadoras del servicio que subrogarían las actuales trabajadoras. También estudian la cesión voluntaria del servicio, todo cotejado tanto con el comité de empresa como con las empresas implicadas.

La alcaldesa ha dejado claro que "no tenemos la obligación de aceptar su propuesta, pero la empresa sí tiene la obligación de prestar el servicio a los casi 600 usuarios y de garantizar los derechos de los 160 trabajadores". También ha agradecido el trabajo del comité de empresa, que ha estado informado en todo momento y con el que mantuvieron este lunes una reunión. También se ha informado esta misma mañana a todos los grupos políticos de la actual situación.

Óbolo presta el servicio desde 2023

Se estudian, por tanto, los escenarios posibles con el asesoramiento del gabinete jurídico municipal aunque desde el equipo de gobierno dejan claro que "la voluntad es que la solución que se busque cuente con unas condiciones sin incumplimientos de ningún tipo".

Óbolo entró como adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio de Palma del Río en noviembre de 2023. Tiene en vigor un contrato en la primera de sus prórrogas y las trabajadoras ya han manifestado en numerosas ocasiones problemas en el cumplimiento del convenio laboral de las mismas. Estos incumplimientos con las trabajadoras le han costado a la empresa un control exhaustivo por parte del Instituto Municipal de Bienestar Social. El comité de empresa sigue manifestando que ha día de hoy mantienen incumplimientos con las trabajadoras.