El alcalde de Villa del Río muestra a la subdelegada del Gobierno la preocupación de la población por las inundaciones

El alcalde de Villa del Río, Jesús Morales, ha mantenido este martes una reunión con la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, y el ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Córdoba, Pedro Escribano, a los que les ha trasladado la preocupación de los vecinos de los huertos familiares y empresarios del polígono industrial La Vega, ante la crecida del arroyo Cañetejo, que pasa por debajo de la autovía de Andalucía, que ante la nueva borrasca Joseph «se ven amenazados, ya que los tubos que pasan por debajo de la autovía no evacuan el agua suficiente de dicho caudal y se taponan debido a las cañas y suciedad que se acumulan cuando llueve».

Aunque se han vivido varios años de sequía, el Ayuntamiento de esta localidad del Alto Guadalquivir viene solicitando en reiteradas ocasiones que se intervenga no solo en este punto de su término municipal, sino también en el arroyo Salado y en Las Cañas, dos afluentes del Guadalquivir que «cuando llueve sobre mojado también se desbordan y afectan no solo al entorno (agricultura y parque empresarial), sino también al puente romano, ya que a 50 metros de esta joya arquitectónica del siglo I d.C se encuentra el puente de la autovía que actúa como tapón», añadió Morales.

Desvío de las aguas de la ladera cercana a la estación

Otra necesidad imperiosa es el desvío de las aguas de la ladera cercana al casco urbano, cuyas aguas vierten a numerosas calles cuando llueve de forma continua o las lluvias son copiosas. En este sentido, aclara que «un ejemplo claro lo tenemos en la fuerza con la que descarga hacia nuestro pueblo en el derrumbe de unos 15 metros de un muro del ferrocarril, que tiene una sección de 50 centímetros y una altura de metro y medio».

Morales ha aclarado a la subdelegada «que las competencias son del Gobierno de España» y que espera que "no haya que lamentar una catástrofe".