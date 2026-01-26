Los vagones del Iryo descarrilados en Adamuz (Córdoba) siguen en la zona del siniestro, inmovilizados y precintados

Los tres vagones del tren Iryo que descarrilaron en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, en el que se vio implicado también un tren Alvia y en el que perdieron la vida 45 personas y más de un centenar resultaron heridas, continúan en la zona del accidente, inmovilizados y precintados por la Guardia Civil, a disposición de la investigación abierta sobre el siniestro por el Tribunal de Instacia plaza número 2 de Montoro (Córdoba).

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que, por lo que respecta a la Guardia Civil, ya conllevó que le entregase la pasada semana al juzgado montoreño un informe preliminar. En el mismo se recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes correspondientes a unas 2.500 fotografías en la 'zona cero', así como las dos cajas negras de los trenes y también la toma de declaración del maquinista del Iryo --el del Alvia falleció--, de tripulantes y de pasajeros.

Pesquisas de la Guardia Civil

La Guardia Civil, que también ha pedido las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif en Adamuz y de las internas de los vagones de los trenes, también ha dado cuenta a la autoridad judicial, de otros elementos, como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba hacia Madrid el Iryo el domingo 18 de enero a las 19,45 horas, cuando descarriló y terminó impactando con el Alvia, que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva y que también descarriló.

Ese trozo de vía será analizado en un laboratorio "especializado en tratamiento de material metalúrgico" de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales.

Las dos cajas negras de los trenes, por su parte, serán volcadas en presencia, tanto de la Guardia Civil, como de la CIAF, ya que son un elemento clave, tanto para la investigación judicial, como para el informe de los expertos de la comisión que tiene como encargo emitir una valoración sobre las causas del accidente y evitar que se vuelva a repetir en el futuro.

Por lo que respecta a la investigación que lleva a cabo la propia CIAF, la misma ha señalado que el carril sobre el que circulaba el Iryo en Adamuz ya estaba fracturado antes del paso del tren, señalando que "se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento" del mismo.

La comisión ha concluido esto al sostener que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo y la deformación observada en la vía "son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado", si bien, la CIAF remarca que las hipótesis planteadas en esta actualización "deben ser consideradas provisionales y pendientes de verificación, a través de pruebas adicionales que se prevé realizar en las próximas fases".

Pendiente de reparación

Por otro lado y según han confirmado a Europa Press fuentes de Adif, aún no han comenzado los trabajos de reparación de la infraestructura ferroviaria dañada en la zona del siniestro, con railes y catenarias arrancadas o dañadas y con el balastro desplazado de las vías en varias zonas, no solo como consecuencia del accidente, sino también por la necesidad de abrir paso a las grandes grúas que se utilizaron para retirar los vagones siniestrados de las vías.

Precisamente, las vías en sí están ya están despejadas, una vez que Adif remolcó con una locomotora el pasado sábado por la vía hacia Madrid los cinco vagones del Iryo que estaban en mejores condiciones tras el accidente, mientras siguen apartados de las vías, inmovilizados y precintados por la Guardia Civil los otros tres.

También fueron retirados de las vías, completos y luego separados en bloques o tras ser seccionados en el propio lugar del siniestro, los vagones del Alvia, que resultó mucho más dañado en el accidente. Dichos restos están siendo transportados por Renfe, la operadora del tren, en los remolques de camiones de gran tonelaje. Entre tanto, continúan los trabajos de limpieza del entorno de las vías.