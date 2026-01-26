Dos Torres celebra los días 30 y 31 de enero una nueva edición de la Fiesta de la Candelaria

La localidad cordobesa de Dos Torres volverá a convertirse los días 30 y 31 de enero en epicentro de las tradiciones de Los Pedroches con la celebración de una nueva edición de la Fiesta de la Candelaria, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. El evento reunirá a vecinos y visitantes en torno a una amplia programación cultural y festiva que tiene al fuego como principal elemento simbólico.

La celebración combina música popular, jotas serranas, artesanía, degustaciones gastronómicas y los tradicionales mercados francos, consolidándose como una de las festividades con mayor arraigo en el norte de la provincia de Córdoba.

Desde la Diputación se destaca que se trata de una cita profundamente vinculada al patrimonio cultural y al folclore popular, que ha logrado proyectarse más allá del ámbito local y comarcal gracias a su singularidad y continuidad en el tiempo, explica la Diputación de Córdoba en una nota de prensa.

Impacto turístico y económico

La Fiesta de la Candelaria cuenta con el respaldo de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco). Según los datos aportados durante su presentación, el evento recibe cada año una media de 10.000 visitantes, lo que genera un impacto directo en la hostelería y los alojamientos del municipio y de su entorno.

Presentación de las actividades de la Fiesta de la Candelaria, que se celebra los días 30 y 31 de enero en Dos Torres. / CÓRDOBA

Desde la institución provincial se subraya que este tipo de celebraciones suponen una oportunidad para dinamizar la economía local y reforzar la proyección turística de Dos Torres y de toda la comarca de Los Pedroches.

Villanueva del Duque, pueblo invitado

Como es tradición, la fiesta contará con un pueblo invitado, que en esta edición será Villanueva del Duque. El municipio participará activamente en la programación aportando muestras de su gastronomía y su folclore, reforzando el carácter comarcal y participativo del evento.

La Plaza de la Villa y la Plaza de Torrefranca, junto a su entorno, se ambientarán de época para acoger el Mercado Franco, con exposición y venta de productos artesanales, recreaciones históricas teatralizadas, videomapping sobre la historia y el patrimonio de Dos Torres, bailes tradicionales, música en directo, exhibiciones de cetrería, animación y espectáculos de fuego.

El programa incluye además pasacalles, demostraciones artesanales, juegos populares, degustaciones de productos típicos y la celebración de la Muestra Gastronómica, que alcanza en esta edición su número 27.

Actividades culturales y familiares

La programación se completa con un espectáculo de aéreos y danza, una visita guiada al Pozo de la Nieve, actividades organizadas por el pueblo invitado y la instalación de atracciones infantiles y un área de juegos.

Asimismo, se podrá visitar una exposición fotográfica conmemorativa de la declaración de la Candelaria como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y permanecerá abierto al público el Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular.

Noticias relacionadas

La gran hoguera, elemento central de la fiesta, volverá a ser la auténtica protagonista de la Candelaria de Dos Torres, manteniendo vivo un ritual que simboliza la unión vecinal, la tradición y el inicio del calendario festivo en muchos pueblos de la provincia.