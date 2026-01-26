La Policía Nacional detiene a 16 personas tras varias inspecciones en explotaciones agrícolas de la provincia de Córdoba

La Policía Nacional ha intensificado en los últimos meses las inspecciones en explotaciones agrícolas de distintas localidades de la provincia de Córdoba, coincidiendo con la campaña de recogida de aceituna y naranja. El dispositivo se enmarca en una actuación específica destinada a reforzar la seguridad en el campo, prevenir abusos laborales y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Las inspecciones forman parte de los dispositivos diseñados para garantizar que las personas empleadas en las fincas agrícolas cumplen la normativa en materia de contratación, extranjería y seguridad ciudadana. De forma paralela, la Policía Nacional busca prevenir y reducir los hechos delictivos vinculados al ámbito agrícola, especialmente sensibles durante las campañas de recolección, explica este cuerpo policial en una nota de prensa.

Inspecciones en varios municipios

Durante el desarrollo de la campaña, los agentes han realizado inspecciones coordinadas en explotaciones de olivar y naranjos situadas en varios municipios de la provincia, coincidiendo con el incremento de mano de obra que requiere la recogida de aceituna.

Estas actuaciones permitieron comprobar la situación administrativa y laboral de las personas que trabajaban en las fincas inspeccionadas. Como resultado de la investigación, los agentes detuvieron a la administradora de una empresa agraria, responsable de la contratación del personal, a quien se le imputa la presunta autoría de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Asimismo, fue arrestada la persona encargada de transportar a los trabajadores hasta la finca y de controlar su actividad, que conocía la situación administrativa irregular de los mismos y a quien también se le atribuyen los mismos delitos.

Arrestos por situación administrativa irregular

Además, en una explotación dedicada al cultivo y recolección de naranjas, la Policía Nacional procedió a la identificación y detención de 14 personas por no haber regularizado su situación administrativa en España.

Noticias relacionadas

Desde la Policía Nacional se subraya que este tipo de inspecciones continuarán desarrollándose con el objetivo de proteger los derechos laborales, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y reforzar la seguridad en el campo cordobés, especialmente durante los periodos de mayor actividad agrícola