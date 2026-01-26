Policía Local y Guardia Civil desmantelan en Baena 43 enganches ilegales a la red eléctrica

La Policía Local de Baena, en colaboración con la Guardia Civil, ha neutralizado 43 enganches ilegales a la red eléctrica de la localidad, en una operación llevada a cabo en diversos puntos del municipio.

Según ha informado este lunes el Ayuntamiento, la operación se inició tras detectarse numerosas anomalías y quejas vecinales por cortes y microcortes de luz. Tras la localización de los puntos de fraude, se puso la situación en conocimiento de la compañía suministradora, cuyos operarios desconectaron de forma inmediata las conexiones fraudulentas y se regularizaron las instalaciones.

Nueva canalización en dos centros de transformación

Esta actuación se enmarca en un plan de trabajo "coordinado entre el Ayuntamiento y las compañías responsables de la red para optimizar el servicio en todo el término municipal", explica el Ayuntamiento baenense, que destaca las obras de mejora técnica que se están desarrollando en la localidad.

Entre estas actuaciones resalta la ejecución de una nueva canalización urgente y el cambio de conductor entre los centros de transformación CD 42079 y CD 42066. Los trabajos se desarrollan en la avenida Castro del Río, calle Matadero, avenida Cañete de las Torres, calle Capitán Diego Montes Roldán y calle José María de los Ríos.

Se está instalando una nueva línea subterránea de media tensión de 25 kV con una longitud de 307 metros. Una obra que incluye la ejecución de 233 metros de canalización por calzada y 51 metros por acera, además de la instalación de cinco nuevas arquetas. "El proyecto busca erradicar las averías consecutivas sufridas en la zona y garantizar la calidad del suministro ante el riesgo de nuevas interrupciones".

Mejoras del suministro eléctrico en Albendín

De forma paralela, ya se han finalizado los trabajos en la mejora del suministro en el entorno de la plaza de Andalucía de Albendín, donde se está sustituyendo un transformador y desplegando nuevas redes de suministro para atender la demanda de la zona.

Desde el Consistorio se recuerda que "realizar un enganche ilegal no solo constituye un delito, sino que supone un grave riesgo para la seguridad física de quienes manipulan la red y para la integridad de las viviendas colindantes debido al riesgo de incendios por sobrecarga". Además, estas prácticas "son una de las causas directas de la saturación de la red, provocando averías y un perjuicio constante al resto de ciudadanos que cumplen con la legalidad".

El Ayuntamiento baenense asegura que "se mantendrá la vigilancia para evitar que acciones ilegales comprometan un servicio básico para la ciudadanía".