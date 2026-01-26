Fiestas
Palma del Río presenta su programación para el Carnaval 2026
El Ayuntamiento prepara un gran pasacalles, encuentro de agrupaciones y diversión entre el paseo Alfonso XIII y la Plaza Mayor de Andalucía
La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, junto a la concejala de Cultura y Turismo, Mari Ángeles Zamora, han presentado este lunes la programación que ha preparado el consistorio para este Carnaval 2026. La alcaldesa ha destacado que esta fiesta es "algo muy arraigado en la historia de Palma del Río", que "se ha vivido y se vive de una manera muy especial". El cartel de esta edición lo ha realizado la delegación de Turismo y "pone el foco en la Plaza Mayor de Andalucía y en nuestro patrimonio", como resalta Esteo.
Esteo también ha reseñado los tradicionales pasacalles infantiles de guarderías y de colegios, la implicación también de murgas y carnavaleros locales y eso se ve respaldado por el trabajo de la delegación. "Es una fiesta muy querida y participativa", ha comentado Esteo, que ha dado las gracias tanto a las asociaciones que se implican como a los carnavaleros.
La concejala de Cultura y Turismo ha explicado y enumerado las distintas actividades que recoge el programa que tendrá lugar entre el 15 y el 22 de febrero. "Todas las actividades van del paseo Alfonso XIII a la Plaza Mayor de Andalucía en una intención doble de dinamizar ambas zonas comerciales, porque somos conscientes de que son muchos los empresarios que se encuentran en esa zona y a todos queremos ayudarles", resalta Zamora.
Los pregones
El primer domingo de Carnaval, a partir de las cuatro y media de la tarde en el Coliseo tendrá lugar el pregón infantil, encargado al Consejo Infantil de Infancia. El pregón mayor estará a cargo de "una asociación de las más activas que tenemos en Palma del Río y de las más numerosas, porque muchas personas bailan con ellas y participan en múltiples actividades", como destacaba Zamora, y que se trata de la Asociación Cultural Andanzas.
Tras los pregones, el Carnaval comenzará en la calle con dos grandes carrozas que transcurrirán desde el Coliseo hasta la plaza Mayor de Andalucía pasando por calles tan emblemáticas como Portada y Feria. La comparsa de Córdoba A tus pies, en la que se encuentra el palmeño Nicolás Díaz, actuará en la Plaza Mayor.
Desfiles infantiles
El lunes 16 y martes 17 serán los días para los desfiles y actividades de los más pequeños. "El lunes 16, la delegación de Infancia va a realizar de cinco a siete de la tarde una gymkana infantil en el Espacio Joven" y el martes se realizará un gran pasacalles con "carrozas donde Lizzy y los Suppers irán animando musicalmente y dinamizando con los más pequeños", explicaba la concejala.
Encuentro de chirigotas
El sábado 21 tendrá lugar el encuentro de chirigotas en el Coliseo, que abrirá Andanzas y que cuenta con tres agrupaciones más: la infantil Los Espaguetinis, Quién te ha visto y quién te ve y la agrupación Se acabó. También estará la chirigota de Écija Nos hemos venido arriba. Para los jóvenes también habrá carnaval con un DJ en el jardín Reina Victoria en la noche del sábado.
La programación finaliza el domingo 22 de febrero, popularmente conocido como Domingo de Piñata. "Desde las 4 de la tarde habrá un DJ en el paseo, porque así nos lo han pedido los hosteleros", afirmaba la concejala. A las seis comenzará una charanga que se moverá hasta la Plaza Mayor de Andalucía y el día terminará con Trueno Azul en concierto y más música con DJ.
