Dos nuevos programas de empleo formarán a 29 jóvenes menores de 30 años en Montilla

La delegada de Empleo resalta que estas iniciativas contribuyen a fijar población joven y a mejorar los servicios públicos

Valeriano Rosales, María Dolores Gálvez y Lidia Bujalance.

Valeriano Rosales, María Dolores Gálvez y Lidia Bujalance. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado este lunes dos nuevos programas de empleo y formación dirigidos a jóvenes menores de 30 años del municipio que permitirán beneficiar a un total de 29 personas, gracias a una inversión conjunta de 481.496 euros financiados por la Junta de Andalucía, con apoyo de fondos europeos. Las iniciativas, el Programa de Empleo y Formación y el programa Activa-T Joven, persiguen mejorar la empleabilidad juvenil, ofrecer experiencia profesional y favorecer el arraigo de la población joven en la localidad.

La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, ha destacado que "estos programas vienen a reforzar una de las líneas prioritarias del Ayuntamiento en este mandato, como es el impulso al empleo joven", y ha subrayado que "ofrecen una oportunidad real de formación, experiencia y primer acceso al mercado laboral para jóvenes montillanos y montillanas".

Colaboración entre instituciones

Por su parte, la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez, ha afirmado que "cuando las administraciones trabajamos de la mano, las políticas públicas llegan a la ciudadanía y se traducen en resultados concretos", y ha señalado que estas actuaciones "no solo generan empleo, sino que contribuyen a fijar población joven en nuestros municipios y a mejorar los servicios públicos". En ese sentido, ha manifestado que ambas iniciativas "reflejan claramente una forma de entender las políticas de empleo: aquella que apuesta por el desarrollo local como motor de crecimiento y por generar oportunidades reales para fijar población y ofrecer futuro a nuestros jóvenes".

Detalles de los dos programas

El Programa de Empleo y Formación cuenta con una subvención de 324.895,82 euros y permitirá la participación de 15 jóvenes desempleados menores de 30 años durante 12 meses. El alumnado recibirá formación en alternancia con empleo efectivo, mediante contratos de formación, conducentes a la obtención de dos certificados de profesionalidad en informática, con formación teórica en el Edificio Solera y práctica profesional en el Área de Informática municipal, percibiendo en todo caso un salario nunca inferior al Salario Mínimo Interprofesional.

El programa Activa-T Joven posibilitará, por su parte, 14 contrataciones durante seis meses a jornada completa para jóvenes de entre 18 y 29 años, con una aportación autonómica superior a 156.000 euros dentro de una inversión total que supera los 250.000 euros, completada con fondos municipales. Los contratos se vinculan a perfiles como albañilería, jardinería, electricidad, mantenimiento o servicios culturales.

Noticias relacionadas y más

Desde el Consistorio se ha recordado que las personas interesadas deben estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y contar con los códigos de ocupación correspondientes. Con estos programas, el Ayuntamiento de Montilla ha reafirmado su compromiso con el desarrollo económico local, la mejora de la empleabilidad juvenil y la colaboración institucional como herramienta para generar oportunidades.

