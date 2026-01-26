Junta de Andalucía
Dos nuevos programas de empleo formarán a 29 jóvenes menores de 30 años en Montilla
La delegada de Empleo resalta que estas iniciativas contribuyen a fijar población joven y a mejorar los servicios públicos
El Ayuntamiento de Montilla ha presentado este lunes dos nuevos programas de empleo y formación dirigidos a jóvenes menores de 30 años del municipio que permitirán beneficiar a un total de 29 personas, gracias a una inversión conjunta de 481.496 euros financiados por la Junta de Andalucía, con apoyo de fondos europeos. Las iniciativas, el Programa de Empleo y Formación y el programa Activa-T Joven, persiguen mejorar la empleabilidad juvenil, ofrecer experiencia profesional y favorecer el arraigo de la población joven en la localidad.
La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, ha destacado que "estos programas vienen a reforzar una de las líneas prioritarias del Ayuntamiento en este mandato, como es el impulso al empleo joven", y ha subrayado que "ofrecen una oportunidad real de formación, experiencia y primer acceso al mercado laboral para jóvenes montillanos y montillanas".
Colaboración entre instituciones
Por su parte, la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez, ha afirmado que "cuando las administraciones trabajamos de la mano, las políticas públicas llegan a la ciudadanía y se traducen en resultados concretos", y ha señalado que estas actuaciones "no solo generan empleo, sino que contribuyen a fijar población joven en nuestros municipios y a mejorar los servicios públicos". En ese sentido, ha manifestado que ambas iniciativas "reflejan claramente una forma de entender las políticas de empleo: aquella que apuesta por el desarrollo local como motor de crecimiento y por generar oportunidades reales para fijar población y ofrecer futuro a nuestros jóvenes".
Detalles de los dos programas
El Programa de Empleo y Formación cuenta con una subvención de 324.895,82 euros y permitirá la participación de 15 jóvenes desempleados menores de 30 años durante 12 meses. El alumnado recibirá formación en alternancia con empleo efectivo, mediante contratos de formación, conducentes a la obtención de dos certificados de profesionalidad en informática, con formación teórica en el Edificio Solera y práctica profesional en el Área de Informática municipal, percibiendo en todo caso un salario nunca inferior al Salario Mínimo Interprofesional.
El programa Activa-T Joven posibilitará, por su parte, 14 contrataciones durante seis meses a jornada completa para jóvenes de entre 18 y 29 años, con una aportación autonómica superior a 156.000 euros dentro de una inversión total que supera los 250.000 euros, completada con fondos municipales. Los contratos se vinculan a perfiles como albañilería, jardinería, electricidad, mantenimiento o servicios culturales.
Desde el Consistorio se ha recordado que las personas interesadas deben estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y contar con los códigos de ocupación correspondientes. Con estos programas, el Ayuntamiento de Montilla ha reafirmado su compromiso con el desarrollo económico local, la mejora de la empleabilidad juvenil y la colaboración institucional como herramienta para generar oportunidades.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- La madrugada deja un manto de nieve en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- La pequeña estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se convierte en eje clave del plan de Renfe