Tres heridos en un accidente en la A-318 entre Doña Mencía y Zuheros

Tres personas han resultado heridas en una colisión frontal en la A-318, entre las localidades de Doña Mencía y Zuheros, en un tramo próximo al lugar donde este mismo mes falleció una menor de edad en otro siniestro con tres heridos graves.

El accidente se ha producido poco antes de las nueve de la mañana a la altura del kilómetro 65,3 de la vía autonómica, cuando dos turismos han chocado frontalmente en el tramo que discurre desde la rotonda de Doña Mencía hasta la fábrica de quesos Los Balanchares, un trazado muy complicado y con poca visibilidad en el que ya se han producido varios siniestros de gravedad.

Reasfaltado y repintado de la carretera

Hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios, así como la Guardia Civil de Tráfico y los bomberos de los parques de Baena y Lucena, que han tenido que ayudar a tres personas a salir de los vehículos, según han informado fuentes de Emergencias 112 Andalucía, que han añadido que los heridos no revisten gravedad.

Actualmente se están llevando a cabo trabajos de reasfaltado y repintado en esta carretera, si bien no en este tramo sino en otros próximos.