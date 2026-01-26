Sucesos
La Guardia Civil custodia el antiguo cuartel de Puente Genil e identifica a los ocupantes
Los agentes han accedido por el lateral de la zona de Los Pinos y controlan el perímetro
Seis patrullas de la Guardia Civil, procedentes de unidades especiales, custodian desde primeras horas de la mañana el antiguo cuartel del cuerpo donde, presuntamente, estarían residiendo okupas. Según ha podido saber este periódico, el operativo, desplegado desde las 08.00 horas de hoy lunes, se ha establecido por orden judicial y ha incluido la identificación de los ocupantes del inmueble.
Los agentes han accedido al recinto por el lateral de la zona de Los Pinos, mientras que varios vehículos oficiales permanecen ubicados en la parte trasera del edificio. Además, un agente controla de forma permanente el acceso desde la calle Miguel Romero.
Por el momento, no ha trascendido información oficial sobre el objetivo concreto del despliegue ni sobre posibles actuaciones en el interior del edificio, aunque la presencia policial ha generado expectación entre los vecinos de la zona.
