Fallece Rafael Garrido Siles, gerente de La Flor de Rute y presidente de la asociación empresarial Rute Turismo

El alcalde, David Ruiz, traslada el "más sentido pésame" a su familia en nombre de todo el Ayuntamiento

Rafael Garrido Siles.

Rafael Garrido Siles. / Manuel Padilla

Manuel Padilla

Rute

Rute ha comenzado la semana con el dolor y pesar causado por el repentino fallecimiento de Rafael Garrido Siles, de 51 años de edad. Aunque desde hace unos años estaba en tratamiento por una enfermedad, no le había impedido estar al frente, junto a sus hermanos recientemente jubilados, de la empresa de dulces de Navidad y mantecados La Flor de Rute. También era el presidente de la Asociación Empresarial Rute Turismo, que agrupa a empresarios del sector agroalimentario de la localidad y restauración y su apuesta por el turismo. Los últimos meses han sido de gran trabajo en el sector, ya que coinciden con la campaña turística de Navidad. De hecho, Rafael Garrido participó como maestro de ceremonias en el acto oficial de la presentación de esta campaña, realizada el pasado mes de noviembre.

Desgraciadamente nos hemos levantado con esta triste noticia. Rafa ha hecho mucho por el turismo en Rute y en un momento como este quiero trasladar a su familia en nombre de todo el Ayuntamiento nuestro más sentido pésame, siempre lo vamos a tener en nuestra memoria”, ha declarado, en un encuentro con la prensa local, el alcalde de Rute, David Ruiz, visiblemente emocionado.

Muy vinculado a la patrona de Rute

Rafael Garrido, también ha formado parte de la comisión del centenario del patronazgo de la Virgen del Carmen, celebrado en 2024, ya que siempre ha estado muy vinculado a la patrona de Rute.

La Flor de Rute es una empresa familiar con más de 60 años de historia, fundada por Juan Rafael Garrido Cordón, que posteriormente pasó a manos de sus hijos. Rafael Garrido ha estado al frente de esta reconocida firma junto a sus hermanos Juan José y Andrés, recientemente jubilados. Juntos emprendieron hace 29 años su apuesta por el turismo con la creación del Museo del Azúcar, que recibe miles de visitantes cada temporada.

Impulsor del turismo ruteño

Su vinculación con el turismo local le llevó a presidir Rute Turismo, que agrupa al sector vinculado con el turismo local, especialmente relacionado con los mantecados, licores y embutidos. Rafael Garrido, como presidente, ha coordinado distintas estrategias para promover el turismo junto con el Ayuntamiento.

Siempre fue partidario de unir al sector agroalimentario con el comercio, la hostelería y restauración para convertir a Rute en un referente turístico. Como empresario, su dinamismo y compromiso con el emprendimiento local le llevó también a ser vocal de la junta directiva del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética.

TEMAS

