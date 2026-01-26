Fallece Rafael Garrido Siles, gerente de La Flor de Rute y presidente de la asociación empresarial Rute Turismo

Rute ha comenzado la semana con el dolor y pesar causado por el repentino fallecimiento de Rafael Garrido Siles, de 51 años de edad. Aunque desde hace unos años estaba en tratamiento por una enfermedad, no le había impedido estar al frente, junto a sus hermanos recientemente jubilados, de la empresa de dulces de Navidad y mantecados La Flor de Rute. También era el presidente de la Asociación Empresarial Rute Turismo, que agrupa a empresarios del sector agroalimentario de la localidad y restauración y su apuesta por el turismo. Los últimos meses han sido de gran trabajo en el sector, ya que coinciden con la campaña turística de Navidad. De hecho, Rafael Garrido participó como maestro de ceremonias en el acto oficial de la presentación de esta campaña, realizada el pasado mes de noviembre.

“Desgraciadamente nos hemos levantado con esta triste noticia. Rafa ha hecho mucho por el turismo en Rute y en un momento como este quiero trasladar a su familia en nombre de todo el Ayuntamiento nuestro más sentido pésame, siempre lo vamos a tener en nuestra memoria”, ha declarado, en un encuentro con la prensa local, el alcalde de Rute, David Ruiz, visiblemente emocionado.

Rafael Garrido, también ha formado parte de la comisión del centenario del patronazgo de la Virgen del Carmen, celebrado en 2024, ya que siempre ha estado muy vinculado a la patrona de Rute.