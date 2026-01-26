La Diputación de Córdoba respalda con 10.000 euros la Escuela Taurina de Lucena

La Escuela Taurina de Lucena reactiva su funcionamiento con sesiones semanales, cada sábado, desde las 12.00 horas en la plaza de toros Coso de los Donceles, donde Pepe Ortega dirige las sesiones prácticas, con una participación actualmente de seis alumnos. Para ello, aparte de la colaboración constante de la sociedad propietaria del recinto, la entidad formativa ha logrado el respaldo económico e institucional de la Diputación de Córdoba. El vicepresidente primero de la corporación provincial, Andrés Lorite, anunció ayer en Lucena la suscripción de un convenio anual con un importe de 10.000 euros, cuantía económica idéntica a la aportada a la Escuela Taurina de Córdoba.

Lorite, en su intervención, recordó que, con anteriores gobiernos, la Diputación "había dado la espalda" a este sector y reparó tanto en sus connotaciones "tradicionales y culturales" como "en la generación de actividad económica y turística". Además, remarcó la voluntad de renovar anualmente el convenio y aseveró que la provincia de Córdoba "es taurina" y la Diputación, también.

Clases gratuitas para jóvenes de la comarca

Las clases se imparten de forma gratuita y se extienden a jóvenes aprendices en la práctica de la tauromaquia, tanto de Lucena como de la comarca.

Finalmente, el alcalde, Aurelio Fernández, saludó la implicación de la Diputación en "la defensa" de los valores culturales y patrimoniales, porque las tradiciones "nos definen como sociedad".

Desde la Escuela Taurina de Lucena confían en aumentar progresivamente el número de alumnos. El dinero comprometido por la Diputación también se destinará a ciclos de conferencias y otras actividades formativas.