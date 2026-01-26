Tauromaquia
La Diputación de Córdoba respalda con 10.000 euros la Escuela Taurina de Lucena
Pepe Ortega dirige las sesiones prácticas de la escuela, que cuenta con seis alumnos actualmente
La Escuela Taurina de Lucena reactiva su funcionamiento con sesiones semanales, cada sábado, desde las 12.00 horas en la plaza de toros Coso de los Donceles, donde Pepe Ortega dirige las sesiones prácticas, con una participación actualmente de seis alumnos. Para ello, aparte de la colaboración constante de la sociedad propietaria del recinto, la entidad formativa ha logrado el respaldo económico e institucional de la Diputación de Córdoba. El vicepresidente primero de la corporación provincial, Andrés Lorite, anunció ayer en Lucena la suscripción de un convenio anual con un importe de 10.000 euros, cuantía económica idéntica a la aportada a la Escuela Taurina de Córdoba.
Lorite, en su intervención, recordó que, con anteriores gobiernos, la Diputación "había dado la espalda" a este sector y reparó tanto en sus connotaciones "tradicionales y culturales" como "en la generación de actividad económica y turística". Además, remarcó la voluntad de renovar anualmente el convenio y aseveró que la provincia de Córdoba "es taurina" y la Diputación, también.
Clases gratuitas para jóvenes de la comarca
Las clases se imparten de forma gratuita y se extienden a jóvenes aprendices en la práctica de la tauromaquia, tanto de Lucena como de la comarca.
Finalmente, el alcalde, Aurelio Fernández, saludó la implicación de la Diputación en "la defensa" de los valores culturales y patrimoniales, porque las tradiciones "nos definen como sociedad".
Desde la Escuela Taurina de Lucena confían en aumentar progresivamente el número de alumnos. El dinero comprometido por la Diputación también se destinará a ciclos de conferencias y otras actividades formativas.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- La madrugada deja un manto de nieve en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- La pequeña estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se convierte en eje clave del plan de Renfe