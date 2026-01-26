Cabra afronta hasta el año 2027 una inversión histórica con fondos europeos

Con la reciente publicación de la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se resuelve definitivamente la convocatoria para la asignación de la senda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a Planes de Actuación Integrados (PAI) de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible para el periodo 2021-2027, comienza la cuenta atrás en Cabra para la inversión de un total de 10.817.522 euros, de los que la Unión Europea financiará un 85%, mientras que el 15% restante será aportado por el Ayuntamiento egabrense.

Así lo ha avanzado a CÓRDOBA el delegado municipal de Fondos Europeos, Javier Fernández, señalando que con esa inyección económica en la ciudad se permitirá, a través del denominado PAI Cabra crece contigo, desarrollar dos grandes líneas centradas en ‘Reforma integral del centro histórico de Cabra: transformación multidimensional’ con una inversión de 5.215.586,68 euros y ‘Equipamientos y servicios de ciudad: desarrollo urbano y sostenibilidad’ con una partida presupuestaria de 5.601.935,34 euros.

Cuatro se inician este año

En total, se realizarán una docena de actuaciones a través de las mencionadas líneas, de las que cuatro de aquellas actuaciones darán comienzo a lo largo del presente 2026. En concreto, se invertirá un total de 3.629.966, 24 euros en la rehabilitación y puesta en valor del puente del Junquillo y su entorno, la entrada a la ciudad por la carretera de Monturque, destinándose para ello 1.715.418,90 euros; la construcción de un depósito de agua de 1.600 metros cúbicos en el cerro de la Atalaya por un importe de 909.744,31 euros; la construcción de un campo de fútbol 7 de hierba artificial en el polígono Vado Hermoso por un importe de 570.622, 50 euros y la realización de un circuito para la práctica de trialsin (trial sin motor o bike trial) en la zona de la estación del ferrocarril con una inversión de 433.180,53 euros.

Precisamente, recordaba Fernández, en la primera de las líneas se contempla la rehabilitación de la plaza de Abastos, la reforma de la Estación de Autobuses y la construcción de una nueva planta para asociaciones sin ánimo de lucro, la finalización de la avenida José Solís con la reforma integral de su tramo norte, entre la plaza de España y ‘Los Arcos’, y la mencionada rehabilitación y puesta en valor del puente del Junquillo y su entorno.

El depósito municipal

En la segunda de las líneas, junto a la construcción del mencionado depósito municipal de agua y la dotación de equipamientos deportivos en zonas desfavorecidas con la construcción del mencionado circuito de trialsin y un nuevo campo de fútbol 7 de hierba artificial, se encuentran otros proyectos que pasan por la puesta en valor del Bien de Interés Cultural que es el paraje natural de la Fuente del Río con la instalación de un espectáculo luminotécnico y la reforma integral del Auditorio Alcalde Juan Muñoz; la mejora de infraestructuras de abastecimiento y suministro de agua con la implantación de sistemas y equipos de cloración en 13 puntos estratégicos de la red de agua y la instalación de 935 contadores inteligentes en los barrios de Los Silos, Pedro Garfias y Belén.

También, un plan de formación para 60 personas de colectivos desfavorecidos, a través de una serie de itinerarios laborales en los campos de la construcción, la fontanería, la electricidad y la jardinería.

Un PAI que, recordaba el edil, «continúa las inversiones que se han venido desarrollando en la ciudad gracias a la financiación europea, primero con la estrategia Edusi y ahora con esta Estrategia de Desarrollo Integrado Local -EDIL-».

Esto, según el concejal, ha hecho que el plan Cabra crece contigo se sitúe entre los 49 proyectos aprobados de los 65 que han presentado las ciudades medias de Andalucía, siendo el mejor valorado de toda la provincia de Córdoba y el quinto en el conjunto de Andalucía, en la categoría de ciudades intermedias. n