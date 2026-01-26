Varios ayuntamientos cordobeses cierran parques y áreas recreativas ante el aviso de la Aemet por fuertes vientos

La llegada inminente de la borrasca Joseph a la provincia de Córdoba ha llevado a la Aemet a emitir avisos amarillos por riesgo de lluvia y viento para las jornadas del martes y el miércoles entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, ante lo que varios ayuntamientos han decidido el cierre preventivo de parques y áreas recreativas por el peligro que podrían conllevar para la integridad de las personas.

Es el caso de los municipios de Puente Genil, Palma del Río, El Carpio y Villafranca, que a través de sus redes sociales y canales oficiales han comunicado la decisión de cerrar estos espacios verdes ante la previsión de que se registren rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora tanto el martes como el miércoles en la Campiña y el miércoles, además, en la Subbética. Por su parte, el norte de la provincia estará la jornada del martes riesgo de lluvia (hasta 40 litros en 12 horas) y la del miércoles en riesgo de lluvia y viento.

Caída de ramas o árboles

Ante este panorama, el Consistorio de Puente Genil ha decretado para este martes, sin descartar alargarlo al miércoles, el cierre preventivo del parque de Los Pinos, el pinar de San Rafael y el parque Príncipe de Asturias (Garrotalillo), una tarea de la que se ocupará el personal del área de Parques y Jardines de Egemasa. Para el resto de zonas verdes, como por ejemplo el parque de La Galana, el Ayuntamiento pide prudencia y precaución a la ciudadanía.

"Las condiciones previstas incrementan de forma significativa la posibilidad de caída de ramas o árboles, así como el desprendimiento de elementos urbanos o estructuras temporales, lo que podría suponer un peligro para peatones y usuarios de las áreas verdes municipales", indican desde el Ayuntamiento.

En Palma también cerrarán el cementerio y el polideportivo

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma del Río ha informado a sus vecinos de que martes y miércoles permanecerán cerrados todos los parques y jardines públicos, el cementerio municipal y las instalaciones del polideportivo por seguridad. El concejal de Servicios Públicos, Juan Trujillo, ha compartido un vídeo donde recomienda a la población no caminar cerca de zonas de arboleda o de edificios cuya cornisa pueda ser desprendida.

El concejal también advierte de una concentración de lluvias de "unos 15-20 litros acumulados en menos de una hora", por lo que puede haber "problemas en el alcantarillado y estaremos alerta". Comenta que van "a reforzar todos los servicios telefónicos del Ayuntamiento, tanto registro como 112 y Policia Local para atender todas las llamadas". Trujillo pide también precaución en los centros educativos y aconseja que los niños no salgan al patio para evitar riesgos.