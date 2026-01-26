El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba recuperará el matadero tras aprobar la rescisión del contrato con Mafrivisa

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha aprobado la resolución definitiva del contrato con la empresa Mafrivisa respecto a la concesión del servicio público del matadero comarcal de titularidad municipal.

La extinción del contrato de la concesión se ha acordado por unanimidad con los votos a favor del PSOE y PP y se produce tras la falta de actividad de las instalaciones y, por tanto, por la no prestación del servicio. Además, para adoptar el acuerdo el Ayuntamiento ha contado con un informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

Periodo de alegaciones al concesionario

Tal y como señaló el alcalde, Isaac Reyes, tras este acuerdo "el Ayuntamiento recupera las instalaciones e iniciará una nueva licitación para que se pueda adjudicar la explotación del matadero a otra empresa".

Fue el 4 de julio del 2024 cuando en otra sesión plenaria se decidió iniciar el expediente para resolver el contrato y el 14 de julio del 2025 cuando se solicitó el informe del Concejo Consultivo, que requería subsanar unos defectos de forma en cuanto al plazo del expediente, por lo que se inició de nuevo, dando al concesionario y al avalista la posibilidad de presentar alegaciones.

El 6 de octubre del 2025 la comisión de seguimiento creada por el Ayuntamiento acordó desestimar las alegaciones y remitir de nuevo el expediente al Consejo, que en esta ocasión emitió el informe favorable con fecha de 23 de diciembre.

La cempresa deberá resarcir al Ayuntamiento

En el acuerdo del Pleno, con la rescisión del contrato se recoge que son gastos pendientes por liquidar por el concesionario al Ayuntamiento de 151.000 euros, de acuerdo con los informes técnicos, y otros 212.000 euros por la depreciación de la maquinaria que abonó el Consistorio.

En octubre de 2023, el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba se vioobligado a forzar la entrada a las instalaciones municipales del matadero comarcal para poder acceder al interior y comprobar cómo se encontraba y el estado de la maquinaria existente en el interior. Para ello el Consistorio dispuso de autorización judicial.

El alcalde indicó que después de años de inactividad el acuerdo con la empresa extremeña Mafrivisa para que se hiciese cargo de explotar el matadero se produjo en 2017, si bien hasta el 2021 no se firmó el contrato. Su concesión fue para prestar el servicio de matadero de ganado tanto para industrias como para particulares. En este periodo el matadero sólo estuvo en marcha entre diciembre del 2020 y abril del 2021, "pero no a pleno rendimiento".

El matadero es un servicio importante para la localidad, con una importante industria dedicada al porcino ibérico y a la DOP de Los Pedroches.