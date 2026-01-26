Las obras en las calles Obispo Caballero y San Francisco de Priego obligan a reorganizar el tráfico en la zona

El inicio efectivo, hoy lunes, de las obras de las calles Obispo Caballero y San Francisco de Priego ha obligado a un cambio de sentido del tráfico, tanto de vehículos como de peatones, de varias de las vías aledañas.

En concreto, la intervención, que ha dado comienzo en la confluencia de la calle San Francisco con Carrera de Álvarez, a la altura de la Cruz de la Aurora, ha provocado que la Policía Local reorganice la circulación de vehículos en la zona, para lo cual el acceso a la calle San Francisco se realizará por la calle Buen Suceso, mientras que cambia el sentido de la circulación en la propia calle San Francisco, Caño de los Frailes y Pasillo.

Los propietarios de cocheras del primer tramo de la calle San Francisco, entre el compás y la confluencia con Obispo Caballero (esquina del Jesusico), podrán acceder a las mismas manteniendo el sentido habitual de dicha vía.

Las obras durarán cuatro meses

La actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos Next Generation UE y adjudicada a la empresa local Datacon Ingeniería de Construcción SL por un importe de 572.947,56 euros (IVA incluido), tiene como objetivo la peatonalización, adecuación y embellecimiento de ambas vías, siendo su duración de cuatro meses.

Las obras se han dividido en dos tramos, iniciándose el primero de ellos por la zona de la Cruz de la Aurora hasta la intersección de Obispo Caballero con Isabel la Católica, Alta y Mesones, estando prevista su finalización para antes de Semana Santa e iniciándose posteriormente la intervención en la calle Isabel la Católica, en este caso también con una duración de dos meses.

Al fondo, una máquina levanta el firme de la calzada en la calle Obispo Caballero de priego. / R.C.C.

Como recoge la memoria del proyecto de actuación, el objetivo de esta intervención es subsanar las deficiencias que presentan ambas calles en el pavimento e instalaciones, actuándose en una superficie total de 1.267,45 metros cuadrados.

Ambas vías presentan en la actualidad una doble plataforma, con aceras de reducidas dimensiones pensadas más para proteger a los edificios que para el tránsito de peatones.

El resultado será en plataforma única

El proyecto propone como diseño que ambas vías cuenten con una única plataforma con una subbase de grava y zahorra, una base de solera de hormigón y como elemento de terminación una combinación de diseño con adoquinado de granito gris, dos bandas longitudinales de un metro de anchura y una cenefa central longitudinal que separa el adoquinado con una baldosa de piedra de Sierra Elvira con terminación abujardada.

Para los laterales de la calle, junto a fachadas de los edificios, se plantea un solado de piedra de Sierra Elvira abujardado.

En cuanto a la red de saneamiento, se propone la sustitución de la actual e instalar una red separativa entre pluviales y fecales.

Por otra parte, el proyecto incluye las obras de soterramiento de la preinstalación del alumbrado público y preinstalación soterrada de telecomunicaciones.