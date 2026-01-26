Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reforma de callesTemporal de lluvia y vientoCierre de parquesÓscar PuenteAccidente A-318Oposiciones AyuntamientoOtras tragediasPantanos
instagramlinkedin

Urbanismo

Las obras en las calles Obispo Caballero y San Francisco de Priego obligan a reorganizar el tráfico en la zona

La actuación, financiada con fondos europeos, supondrá una inversión que ronda los 573.000 euros

Inicio de las obras en la calle Obispo Caballero de Priego.

Inicio de las obras en la calle Obispo Caballero de Priego. / R.C.C.

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego

El inicio efectivo, hoy lunes, de las obras de las calles Obispo Caballero y San Francisco de Priego ha obligado a un cambio de sentido del tráfico, tanto de vehículos como de peatones, de varias de las vías aledañas.

En concreto, la intervención, que ha dado comienzo en la confluencia de la calle San Francisco con Carrera de Álvarez, a la altura de la Cruz de la Aurora, ha provocado que la Policía Local reorganice la circulación de vehículos en la zona, para lo cual el acceso a la calle San Francisco se realizará por la calle Buen Suceso, mientras que cambia el sentido de la circulación en la propia calle San Francisco, Caño de los Frailes y Pasillo.

Los propietarios de cocheras del primer tramo de la calle San Francisco, entre el compás y la confluencia con Obispo Caballero (esquina del Jesusico), podrán acceder a las mismas manteniendo el sentido habitual de dicha vía.

Las obras durarán cuatro meses

La actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos Next Generation UE y adjudicada a la empresa local Datacon Ingeniería de Construcción SL por un importe de 572.947,56 euros (IVA incluido), tiene como objetivo la peatonalización, adecuación y embellecimiento de ambas vías, siendo su duración de cuatro meses.

Las obras se han dividido en dos tramos, iniciándose el primero de ellos por la zona de la Cruz de la Aurora hasta la intersección de Obispo Caballero con Isabel la Católica, Alta y Mesones, estando prevista su finalización para antes de Semana Santa e iniciándose posteriormente la intervención en la calle Isabel la Católica, en este caso también con una duración de dos meses.

Al fondo, una máquina levanta el firme de la calzada en la calle Obispo Caballero de priego.

Al fondo, una máquina levanta el firme de la calzada en la calle Obispo Caballero de priego. / R.C.C.

Como recoge la memoria del proyecto de actuación, el objetivo de esta intervención es subsanar las deficiencias que presentan ambas calles en el pavimento e instalaciones, actuándose en una superficie total de 1.267,45 metros cuadrados.

Ambas vías presentan en la actualidad una doble plataforma, con aceras de reducidas dimensiones pensadas más para proteger a los edificios que para el tránsito de peatones.

El resultado será en plataforma única

El proyecto propone como diseño que ambas vías cuenten con una única plataforma con una subbase de grava y zahorra, una base de solera de hormigón y como elemento de terminación una combinación de diseño con adoquinado de granito gris, dos bandas longitudinales de un metro de anchura y una cenefa central longitudinal que separa el adoquinado con una baldosa de piedra de Sierra Elvira con terminación abujardada.

Para los laterales de la calle, junto a fachadas de los edificios, se plantea un solado de piedra de Sierra Elvira abujardado.

En cuanto a la red de saneamiento, se propone la sustitución de la actual e instalar una red separativa entre pluviales y fecales.

Noticias relacionadas y más

Por otra parte, el proyecto incluye las obras de soterramiento de la preinstalación del alumbrado público y preinstalación soterrada de telecomunicaciones

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
  2. Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
  3. La madrugada deja un manto de nieve en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra
  4. La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
  5. García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
  6. El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
  7. Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
  8. La pequeña estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se convierte en eje clave del plan de Renfe

Obras en Priego: El Ayuntamiento inicia la peatonalización de las calles Obispo Caballero e Isabel la Católica

Obras en Priego: El Ayuntamiento inicia la peatonalización de las calles Obispo Caballero e Isabel la Católica

La Policía Nacional detiene a 16 personas tras varias inspecciones en explotaciones agrícolas de la provincia de Córdoba

La Policía Nacional detiene a 16 personas tras varias inspecciones en explotaciones agrícolas de la provincia de Córdoba

Fallece Rafael Garrido Siles, gerente de La Flor de Rute y presidente de la asociación empresarial Rute Turismo

Dos Torres celebra los días 30 y 31 de enero una nueva edición de la Fiesta de la Candelaria

Tres heridos en un accidente en la A-318 entre Doña Mencía y Zuheros

Policía Local y Guardia Civil desmantelan en Baena 43 enganches ilegales a la red eléctrica

Policía Local y Guardia Civil desmantelan en Baena 43 enganches ilegales a la red eléctrica

Vuelve el Festival Córdoba Virgen Extra: los mejores AOVES de la provincia se citan en Las Tendillas

Vuelve el Festival Córdoba Virgen Extra: los mejores AOVES de la provincia se citan en Las Tendillas

El funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz se traslada al próximo sábado por la tarde en la Catedral de Córdoba

El funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz se traslada al próximo sábado por la tarde en la Catedral de Córdoba
Tracking Pixel Contents