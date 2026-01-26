El Ayuntamiento de Palma del Río inicia una campaña sobre las bonificaciones fiscales de 2026

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, protagoniza un vídeo que el Ayuntamiento ha compartido en redes sociales dentro de la campaña informativa que ha iniciado para informar sobre las bonificaciones de los impuestos municipales. En la sesión plenaria ordinaria del mes de septiembre, la Corporación municipal aprobó la congelación de las ordenanzas fiscales para este ejercicio y una serie de bonificaciones en las principales tasas municipales del agua, alcantarillado, basuras o IBI de urbana. También en esa sesión plenaria, el gobierno local se comprometió a realizar una exhaustiva campaña informativa para que la ciudadanía conozca estas bonificaciones.

El primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan Trujillo, explica que la intención de esta campaña es "lanzar un mensaje a la ciudadanía indicando que simplificamos al máximo toda la tramitación administrativa para solicitar la bonificación".

Un servicio reforzado que atienden cinco personas

Trujillo ha explicado que son bonificaciones fundamentadas en "la situación o capacidad financiera de la familia o persona" y que simplemente tienen que "acercarse al ayuntamiento, preguntar en el registro y rellenar un modelo de solicitud". El responsable de Hacienda ha expuesto que todas estas solicitudes se atenderán en el departamento de Tesorería, que se ha reforzado. "Ahora mismo tenemos cinco personas que están atendiendo e informando de qué bonificaciones hay, de cómo solicitarlas y qué documentación hace falta", ha indicado el edil.

Lanzan ahora esta campaña informativa porque "cuando llegamos al gobierno en el año 2023 ya existían algunas bonificaciones pero nadie en el municipio las había solicitado", señala Trujillo. "Las bonificaciones son, a fin de cuentas, una reducción de impuestos y progresiva, porque dependiendo de la situación económica de cada familia pueden ser beneficiarios o no", destaca.

Reducción del 50% al 90% en el recibo

En el vídeo explicativo se expone que se puede alcanzar hasta un 90% de bonificación en las tasas de agua, alcantarillado y basuras para una familia o una persona que no llegue a los niveles de una pensión no contributiva, es decir, con ingresos inferiores a 14.280 euros al año.

También podrán beneficiarse de un 75% de reducción de la tasa las personas que viven solas y cuyos ingresos son inferiores a 12.600 euros, familias de hasta tres miembros y cuyos ingresos sean inferiores a 16.800 euros o familias de más de tres personas, sin ser familia numerosa, que no superen los 21.000 euros de ingresos al año. Existe una bonificación del 50% para personas y familias que atraviesan una situación de dificultad económica temporal valorada a través de los Servicios Sociales.

Trujillo recuerda que si tienen alguna duda la pueden realizar "una llamada al teléfono del ayuntamiento o directamente dirigirse al registro municipal y los funcionarios le informarán de todo. La campaña se ha centrado en las tasas de agua, alcantarillado y basura.

En los próximos días comenzará una nueva campaña informativa para las bonificaciones que afectan al IBI de urbana.