Ayuntamiento y empresarios de Puente Genil piden que se recupere la línea ferroviaria de pasajeros Córdoba-Bobadilla

El Ayuntamiento y los empresarios de Puente Genil piden, como ya se recoge en el borrador del POTA, que se recupere la línea ferroviaria convencional de pasajeros Córdoba-Bobadilla. Así se lo han hecho saber este lunes a la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Carmen Granados, con quien han mantenido este lunes un encuentro para abordar los contenidos preliminares del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

Un documento que "viene a poner sobre la mesa la apuesta decidida de la Junta a nivel de coordinación en el ámbito de la ordenación del territorio con los municipios, algo que se ha puesto de manifiesto con la constitución de la mesa técnica de trabajo en marzo del año pasado", indicó Granados.

Documento estratégico

Para la delegada, el POTA "es un documento muy necesario, por su carácter estratégico, que recoge las necesidades a nivel de ordenación del territorio, articulación territorial, cohesión social, y queremos hacer un documento que aterrice al cien por cien en nuestras localidades y que sea de utilidad para todo el tejido productivo".

Empresarios de Puente Genil asistentes a la reunión con la Junta sobre el POTA. / V. Requena

"Puente Genil apuesta por el desarrollo logístico y este documento puede ser de mucha utilidad para esos objetivos que se plantean el Ayuntamiento y la asociación de empresarios", precisó. Granados señaló que "el plan recoge infraestructuras a nivel regional de Andalucía y a una escala 1:400000, que sobrepasan el ámbito de lo municipal. Así, resaltó, entre otros, la Autovía del Olivar, no sólo el tramo que concierne a Puente Genil, sino todo su trazado en el ámbito autonómico".

En este sentido, destacó que Puente Genil, "con una fuerte vocación industrial, logística y agroalimentaria, cuenta con importantes oportunidades dentro del nuevo marco territorial". Entre ellas, la delegada señaló la mejora de las conexiones viarias y ferroviarias, la adecuada ordenación del suelo y el impulso al crecimiento económico"“con seguridad jurídica y respeto al territorio".

Fase preliminar del plan

"Hoy venimos a presentar una fase preliminar del plan, a la espera de ese periodo de alegaciones, por lo tanto, nos podemos ir, para una aprobación definitiva, a un plazo de un año vista aproximadamente a partir de hoy, y luego podremos hablar de planes de ámbito inferior, subregional, donde se pueden desarrollar, de manera concreta, las actuaciones", afirmó la delegada en el encuentro.

Por su parte, el alcalde, Sergio Velasco, explicó que "se ha citado a los empresarios locales para que conozcan las distintas líneas y los diferentes puntos que contiene este documento, y es importante porque estamos en una fase en la que se contrató un equipo para la redacción de ese nuevo planeamiento urbanístico de Puente Genil, ya que el vigente data de 1991, y ya se ha comenzado con la redacción del pliego de condiciones que traerá consigo la contratación y encargo de este plan, y queremos que dicha adjudicación pueda ver la luz en los próximos meses, y, con esto, iniciar un trámite para que Puente Genil mire al futuro en el ámbito urbanístico, algo que, con este tipo de reuniones enriquecedoras, nos va a permitir seguir avanzando”.