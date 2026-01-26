Cofradías
Antonio Jesús Castilla toma posesión como nuevo hermano mayor del Resucitado de Montilla
La ceremonia se ha celebrado en la parroquia de Santiago Apóstol y ha sido oficiada por Fernando Suárez
Antonio Jesús Castilla Carmona ha tomado posesión este fin de semana como nuevo hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz de Montilla, en el transcurso de una ceremonia celebrada en la parroquia de Santiago Apóstol y oficiada por Fernando Suárez, que contó con el acompañamiento musical del Grupo Baita.
El acto ha puesto así punto final a un proceso electoral desarrollado en los últimos meses y que ha culminado con la proclamación de Castilla Carmona como hermano mayor, tras el cabildo general de elecciones en el que su candidatura, la única presentada, obtuvo la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos.
Técnico superior en Vitivinicultura y con estudios de Comercio Exterior, el nuevo hermano mayor desarrolla actualmente su labor profesional en Tonelería del Sur, un ámbito estrechamente vinculado al sector del vino. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en distintos sectores, desde la gestión comercial y la atención al público hasta el ámbito vitivinícola, además de experiencias en turismo, organización de eventos, animación sociocultural y gestión de redes sociales.
Gran implicación en la vida cultural de Montilla
Su implicación cultural y asociativa incluye la presidencia de la Asociación Cultural Velo de Flor y su participación en el Grupo de Teatro La Cepa. En el plano cofrade, ha presidido la Asociación Cultural La Pasión Representación Dramática y pertenece a varias hermandades locales.
Dentro del Resucitado, ha sido mayordomo de cultos y prioste, además de impulsar la gloria del palio de Nuestra Señora de la Paz y la recuperación en 2025 de los desfiles procesionales infantiles.
