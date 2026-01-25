Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria en Córdoba

Renfe ha realizado hasta el momento más de 1.100 atenciones directas a familiares de víctimas del accidente de Adamuz

Continúa activo el 900 10 10 20 y abierto el centro de atención presencial en Huelva, dentro del despliegue operativo de atención directa con psicólogos y personal de información

Un vagón precintado junto a las vías del tren en el lugar del accidente.

Un vagón precintado junto a las vías del tren en el lugar del accidente. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Renfe ya ha atendido a más de 1.100 familiares y allegados de víctimas del accidente de Adamuz a través de su servicio de atención telefónica en el 900 10 10 20 y los Centros de Atención a Familiares (CAF), que puso en marcha el pasado día 18 de enero en tres puntos físicos: Madrid, Córdoba y Huelva.

La compañía está desplegando, desde el primer momento del accidente, el operativo de atención personal para información y atención y ayuda psicológica o médica directa a los afectados a través del Plan de Atención a Víctimas y Familiares (Pavaff), según indicó este domingo en un comunicado.

Imágenes de dron tomadas en la mañana de este miércoles en un sobrevuelo de la zona de Adamuz.

Imágenes de dron tomadas en la mañana de este miércoles en un sobrevuelo de la zona de Adamuz.

IGAT

La compañía ya ha atendido en sus CAF, situados presencialmente en Madrid, Córdoba y Huelva, a más de 330 personas mediante personal de servicio de asistencia psicológica, que han ofrecido tanto atención telefónica como presencial.

Actualmente sigue operativo el CAF de Huelva atendiendo a familiares así como la entrega de los enseres y pertenencias personales a familiares, activo desde el pasado viernes. En Huelva Renfe tiene tres salas dedicadas a estas tareas.

Línea de teléfono activa

Además, la línea 900 de atención de Renfe sigue activa. La compañía recuerda que el teléfono 900 10 10 20 está operativo y a disposición de todas personas que lo necesiten. Hasta el momento el “call center” ha atendido más de 813 peticiones de familiares, que solicitaban, fundamentalmente información, manutención, transporte, alojamientos, asistencia financiera o asistencia médica y psicológica.

Adamuz acoge una misa funeral por las víctimas del accidente

Adamuz acoge una misa funeral por las víctimas del accidente / Manuel Murillo

Además, Renfe está realizando todas las gestiones necesarias para garantizar el traslado de las personas afectadas, facilitando sus desplazamientos en distintos medios de transporte —tren, taxi, autobús o avión— y proporcionando manutención (por el momento a 58 personas) y alojamiento (a 141) cuando es necesario.

En cuanto a la custodia y recogida de enseres personales y equipajes, Renfe activó el día 23 el dispositivo de entrega en un espacio en la estación de Huelva donde se atiende todos los días en horario de 9h a 21h. Toda la información para la recogida de los objetos personales puede consultarse también en el 900 10 10 20.

