Renfe ha realizado hasta el momento más de 1.100 atenciones directas a familiares de víctimas del accidente de Adamuz

Renfe ya ha atendido a más de 1.100 familiares y allegados de víctimas del accidente de Adamuz a través de su servicio de atención telefónica en el 900 10 10 20 y los Centros de Atención a Familiares (CAF), que puso en marcha el pasado día 18 de enero en tres puntos físicos: Madrid, Córdoba y Huelva.

La compañía está desplegando, desde el primer momento del accidente, el operativo de atención personal para información y atención y ayuda psicológica o médica directa a los afectados a través del Plan de Atención a Víctimas y Familiares (Pavaff), según indicó este domingo en un comunicado.

IGAT

La compañía ya ha atendido en sus CAF, situados presencialmente en Madrid, Córdoba y Huelva, a más de 330 personas mediante personal de servicio de asistencia psicológica, que han ofrecido tanto atención telefónica como presencial.

Actualmente sigue operativo el CAF de Huelva atendiendo a familiares así como la entrega de los enseres y pertenencias personales a familiares, activo desde el pasado viernes. En Huelva Renfe tiene tres salas dedicadas a estas tareas.

Línea de teléfono activa

Además, la línea 900 de atención de Renfe sigue activa. La compañía recuerda que el teléfono 900 10 10 20 está operativo y a disposición de todas personas que lo necesiten. Hasta el momento el “call center” ha atendido más de 813 peticiones de familiares, que solicitaban, fundamentalmente información, manutención, transporte, alojamientos, asistencia financiera o asistencia médica y psicológica.

Adamuz acoge una misa funeral por las víctimas del accidente / Manuel Murillo

Además, Renfe está realizando todas las gestiones necesarias para garantizar el traslado de las personas afectadas, facilitando sus desplazamientos en distintos medios de transporte —tren, taxi, autobús o avión— y proporcionando manutención (por el momento a 58 personas) y alojamiento (a 141) cuando es necesario.

En cuanto a la custodia y recogida de enseres personales y equipajes, Renfe activó el día 23 el dispositivo de entrega en un espacio en la estación de Huelva donde se atiende todos los días en horario de 9h a 21h. Toda la información para la recogida de los objetos personales puede consultarse también en el 900 10 10 20.

Puente dice que el carril donde se accidentó el tren Iryo es nuevo y aporta un certificado El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este domingo que el carril roto donde se produjo el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) es un carril nuevo, y ha aportado fotos y un certificado que, según él, así lo demuestran. A través de un mensaje en X, Puente ha afirmado que el artículo que publica este domingo el diario El Mundo en su portada es "un BULO como una catedral". En él se afirma que la zona en la que descarriló el tren Iryo el pasado domingo es un punto de unión entre material nuevo y vías sin renovar desde 1989, un dato que contradiría la versión dada por Puente de que toda la vía es nueva. Más información

Rafael Verdú Sebastián Latorre, coordinador de Protección Civil de Adamuz: "Se nota que el pueblo está triste" Una semana después del trágico accidente de trenes en Adamuz, los voluntarios de Protección Civil de la localidad siguen trabajando sobre el terreno. Ya no tienen que atender emergencias pero siguen yendo a la zona cero para llevar agua, café o víveres a quienes siguen en las vías. Así lo indica Sebastián Latorre, coordinador de Protección Civil de Adamuz, una asociación formada por unos 20 voluntarios que han estado presentes en la misa celebrada en el municipio este domingo en recuerdo de las víctimas del siniestro. [Lee aquí el reportaje]

Fabiola Mouzo Se mantiene la cifra de hospitalizados por el accidente Veintidos personas heridas en el accidente de trenes del pasado domingo en Adamuz continúan ingresadas en hospitales de Córdoba, Huelva y Sevilla, una semana después del trágico suceso, según la información facilitada por la Junta este domingo a las 14.20 horas. La cifra no ha variado desde el sábado. De los heridos, 21 son personas adultas y un menor. Del total de adultos hospitalizados, cinco se encuentran en unidades de cuidados intensivos, repartidos entre el Hospital Universitario Reina Sofía, el Hospital Cruz Roja de Córdoba y el Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Los otros 16 adultos ingresados evolucionan en planta hospitalaria, distribuidos en distintos centros de Andalucía y Málaga, con mayor concentración en el Hospital Universitario Reina Sofía, aunque también en los hospitales Juan Ramón Jiménez, Infanta Elena, Virgen del Rocío y Vithas Málaga.

Adamuz acoge una misa funeral por las víctimas del accidente / Manuel Murillo Adamuz se vuelca con las víctimas Centenares de personas han acudido a la misa funeral por las víctimas en Adamuz que ha despedido a los fallecidos en el accidente de trenes del pasado domingo en un sentido homenaje.