Judas y la Reina de los Ángeles, protagonizan el cartel de la Semana Santa de Puente Genil, obra de Nuria Barrera

El Teatro Circo de Puente Genil ha acogido el acto de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil, en el que se ha dado a conocer el cartel anunciador de la Semana Santa 2026, una obra de Nuria Barrera Bellido. Ha contado con la presencia del presidente, Antonio Maíz, el alcalde, Sergio Velasco, la diputada Tatiana Pozo, concejales y hermanos de las cofradías y corporaciones bíblicas.

La autora del cartel, Nuria Barrera, ha señalado que “la obra recoge mucho de su autor, mi cartel es una declaración de amor a Puente Genil, a su patrimonio humano, es una obra con composición muy estudiada, el palio de la Reina de los Ángeles y las figuras de Jesús y anudas del Prendimiento, y hermanos de El Pez y las Parábolas, las dos niñas simbolizan la familia y la Semana Santa Chiquita” ha explicado la autora.

Revista anual

De otro lado, Javier Villafranca ha presentado la revista anual de la cofradía como coordinador y ha manifestado que recoge "un contenido a la altura de la mejor edición cofrade con 270 páginas, artículos, se divide en siete secciones entre las que se incluyen poesías, artículos de investigación y códigos QR".

Por su parte, el alcalde, Sergio Velasco, ha anunciado que desde el 10 de febrero se volverá a editar la Muestra de Arte Cofrade que este año se dedicará a Fructuoso Sánchez.

El presidente de la agrupación, Antonio Maíz, ha asegurado en el acto que "la Semana Santa de Puente Genil se construye durante todo el año por muchas personas, el cartel debe atraer la mirada y despertar emociones“.

Noticias relacionadas

Por último, la diputada provincial, Tatiana Pozo, ha apuntado que la institución supramunicipal va a seguir apoyando y colaborando con la agrupación. "Este año hemos subvencionado todas las agrupaciones musicales de la localidad, ahora estamos inmersos en la publicación del libro de itinerarios“, ha recordado.