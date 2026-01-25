Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Fallece a los 65 años el escritor perabeño Melchor de Castro Jurado

Llegó a formar parte del grupo de colaboradores y estudiosos que contribuían a documentar la historia de los pueblos cordobeses

Melchor de Castro y un detalle de la portada de su último trabajo.

Melchor de Castro y un detalle de la portada de su último trabajo. / CÓRDOBA

Rafael Castro

Rafael Castro

Pedro Abad

Ha fallecido a los 65 años de edad el escritor, articulista, exfuncionario municipal de Pedro Abad, ex miembro de Protección Civil, de la Peña Ciclista Perabeña y divulgador cultural de esta localidad Melchor Rafael de Castro Jurado. Melchor era el segundo de cinco hermanos, hijos de Juana y José. Además, un gran amante de la cultura local e investigador de la historia en general. Melchor ha publicado numerosos artículos en Diario CÓRDOBA, así como en la Revista de Feria de Pedro Abad, donde abordaba temas relacionados con el patrimonio, la historia local y las tradiciones del municipio. Asimismo, sus escritos solían centrarse en la recuperación de la memoria histórica de Pedro Abad, analizando desde monumentos locales hasta sucesos significativos de la crónica del pueblo. Llegó a formar parte del grupo de colaboradores y estudiosos que contribuían a documentar la historia de los pueblos cordobeses, apareciendo en ocasiones en publicaciones relacionadas con la Asociación Provincial de Cronistas Oficiales de Córdoba.

'Llámame padre'

Su último trabajo bibliográfico fue el libro ‘Llámame padre’, apoyado por la Peña El Relámpago, de Pedro Abad, presentado el 7 de septiembre del 2012. Su presentación, en la plaza de Andalucía, reunió a más de 500 vecinos de la localidad. Se trataba de una novela de acción policiaca que comienza en el Madrid de los años 50 y que protagonizaba el comisario Alfonso Pradillo, un malo muy malo que extendía su maldad como una sombra durante todo el relato. Se hablaba del estraperlo, la codicia, la maldad y muchas cosas más. Era una reflexión sobre el fondo del ser humano.

Noticias relacionadas

Se marcha un lector empedernido, un amante de la cultura en general y una persona que ha estado presente en la vida social de su pueblo, aportando siempre su granito de arena en todos los campos en los que ha participado, con una vocación de servicio durante su trabajo en las diferentes áreas municipales.

