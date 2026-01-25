Elegidas las siete damas de las Fiestas Aracelitanas de Lucena 2026

Una comisión municipal ha elegido este domingo a Carmen Alba Delgado aracelitana mayor de las Fiestas Patronales de Lucena, a celebrar entre los días 1 y 4 de mayo del presente año. Graduada en Educación Primaria Bilingüe por la Universidad de Córdoba, a sus 22 años encabezará un grupo de siete damas, previamente elegidas.

Por vez primera el Palacio de los Condes de Santa Ana ha albergado esta convocatoria, basada en la realización de entrevistas a las aspirantes, en un acto presidido por el alcalde, Aurelio Fernández, y la edil de Fiestas, Araceli Rodríguez. En el exterior de la sala donde acontecía la deliberación han aguardado numerosos familiares y allegados de las damas.

Junto a la aracelitana mayor componen el grupo de damas Paula Arcos Romero, de 21 años, estudiante del grado en Educación Primaria; Pilar González Lara, de 21 años, quien cursa el tercer año del grado en Psicología; María Limonchi Salamanca, de 21 años, estudiante del cuarto curso del doble grado de Sociología y Trabajo Social; Lorena Muñoz Burgos, de 22 años, estudiante de último curso del grado en Derecho; Araceli Serrano Bueno, de 19 años, estudiante del grado en Educación Infantil; y María Toledano Espejo, de 22 años, estudiante del curso de Terapia Ocupacional.

La aracelitana ha expresado sentimientos de «ilusión, ganas y entusiasmo» y confesado que, en su intimidad familiar, «siempre se ha estado muy cerca de la Virgen, teniéndola presente». Ha aludido, asimismo, «a las raíces tan arraigadas» que conserva el fervor aracelitano, «para los creyentes y lucentinos» y ha sintentizado la misión de las damas, afirmando que «hemos de representar la pasión y el amor que tenemos a la Patrona» y a la ciudad de Lucena.